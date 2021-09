2e session du CESE : Erosion côtière et révolution numérique au cœur des débats

La deuxième session ordinaire du Conseil Economique, Social et Environnemental (Cese) se tiendra du 14 septembre au 12 novembre prochain. L’annonce est faite par la cellule de communication de l’institution dirigée par Idrissa Seck.

Mais, les travaux se dérouleront en visioconférence en raison des restrictions liées à la Covid-19. Pour cette session, les deux thèmes portent sur : «Erosion côtière» et «Révolution numérique et Employabilité des jeunes». Le premier thème sera étudié dans le cadre de l’intercommission composée par la commission du Cadre de vie, de l’Environnement et du Développement durable et la Commission du Développement territorial et local.

Le second thème, selon L’As, sera examiné dans le cadre de l’inter-commission constituée de la Commission du Développement industriel, de l’Energie et des Technologies, de la Commission du Cadre de vie, de l’Environnement et du Développement durable et de la Commission de la Jeunesse, de l’Education, de la Formation, de l’Emploi et du Travail.