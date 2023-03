3e mandat : Adji Mergane Kanouté renvoie la patate chaude au conseil constitutionnel

A trois jours de la célébration du 8 mars, journée mondiale des droits de la femme, le jury du Dimanche a reçu Adji Mergane Kanouté. Vice-présidente du Groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar (BBY), Coordinatrice de Macky2012 et vice-présidente du Comité exécutif de l’Union interparlementaire (UIP), l’organisation mondiale des parlements nationaux, elle est revenue sur l’éternelle question du troisième mandat.

« Rien ne l’y oblige. Mais, c’est une demande. Si la coalition le porte, les femmes et les hommes, qui sont avec lui, ont porté leur choix sur Macky Sall comme candidat naturel, je pense que le Président a l’obligation de répondre à cette demande. Déjà, rien ne s’oppose à ce qu’il soit candidat. Et, je l’ai déjà dit, c’est le choix de la continuité. Il nous fait la restauration et la conservation des valeurs de la République. Il faut également la conservation des valeurs culturelles que nous ont léguées nos guides », a déclaré l’invitée du Jury du dimanche sur la question de la troisième candidature.

Toutefois, elle estime que le dernier mot reviendra au conseil constitutionnel. Sur une autre question de savoir est-ce que les Sénégalais avaient amené au pouvoir la coalition BBY pour que la question du 3e mandat se pose dix ans après ?

La réponse de la parlementaire est la suivante : « ce que je peux dire, c’est que nous avons respecté la décision émanant du Conseil constitutionnel. Nous allons respecter toute décision émanant du Conseil constitutionnel. Nous sommes des légalistes, nous respectons nos Institutions. Et si, le Conseil constitutionnel déclare recevable la candidature du Président Macky Sall, j’invite le peuple sénégalais à respecter cette décision.

Parce que nous avons un peuple mature, qui respectent ses Institutions. Je ne parle pas de ceux qui manipulent nos populations. Je ne parle pas de ces acteurs politiques dont la seule ambition est de se servir du Sénégal et non servir les Sénégalais et Sénégalaises ».