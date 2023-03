Affaire des 12 millions d’euros : Ngouda Mboup cherche des réponses

La visite de Marine Le Pen continue d’alimenter les débats au Sénégal. Dans une lettre adressée au président Macky Sall, Hadjibou Soumaré a soulevé la question. L’ancien premier ministre demande au chef de l’Etat d’éclairer la lanterne des sénégalais sur l’affaire des 12 millions d’euros. Réagissant, Ngouda Mboup est sur la même longueur d’ondes que l’ancien Inspecteur du trésor.

« En vertu de la Constitution, le Peuple sénégalais doit s’approprier de la lettre, les interpellations et interrogations de l’ancien Premier Ministre, Cheikhe Hadjibou SOUMARÉ, et demander des réponses claires et précises au Président de la République », a-t-il écrit sur Facebook.

Pour Ngouda Mboup, le « Gouvernement du Sénégal est tenu, d’éclairer, sans délai, les sénégalais sur les tenants et aboutissants de cette visite de Marine Le Pen.»

Car selon lui, « Cheikhe Hadjibou Soumaré est une personnalité politique dont le sérieux est connu de tous. C’est aussi un sénégalais qui a été à la même station primo-ministerielle que Macky SALL (l’une des plus hautes du pays) ainsi qu’à la plus haute station au sein de l’UEMOA. La crédibilité de sa parole et de sa bonne foi n’ont jamais fait de doute dans ce pays.»