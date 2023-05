3e mandat : «Macky Pour 2024» gifle Gadio et Mimi Touré

Bonjour

Chers Camardes, Chers Partenaires des médias

La plateforme MACKYPOUR2024 est heureuse de vous convier ce jour, ici au siège de l’APR, pour échanger sur l’actualité politique, notamment autour du Grand Rassemblement Citoyen pour la paix et la stabilité que nous comptons organiser le samedi 3 juin, à la Place de la Nation à partir de 15 heures.

Nous voulons à travers ce rendez-vous, à la mythique et symbolique Place de la Nation, rassembler les Sénégalais et les Sénégalaises autour de la préservation de la démocratie et de notre République, qui nous sont si chères à tous. Et qui aujourd’hui font face à d’innombrables menaces.

Notre démarche est donc une réponse à l’arrogance politique, à la violence verbales, aux attaques de maisons d’autrui.

Tout cela simplement parce qu’un justiciable, comme vous, nous, chacun ici, refuse d’aller faire face à la Justice pour des faits qui relèvent de relations purement privées.

Mais voilà que ce Monsieur, Ousmane Sonko pour le nommer, se réfugie dans les propos incendiaires et autres appels insurrectionnels, au lieu d’aller tout bonnement assumer ses responsabilités et faire montre d’un respect des institutions, notamment la Justice.

La seule chose qu’il aura finalement réussie est d’amener à penser qu’au Sénégal, il y a péril en la demeure. Alors qu’il n’en est absolument rien !

Notre rendez-vous du 3 juin démontrera, si besoin en est, que le Sénégal reste une terre de paix, d’hospitalité et un Etat de droit ; avec Son Excellence Macky Sall toujours balisant très clairement la marche vers l’émergence enclenchée depuis son arrivée au pouvoir en 2012.

Fort de tout ce qui précède, nous tenons à rappeler à Monsieur Cheikh Tidiane GADIO, OUI !, Le Président Macky Sall sortira par la grande porte parce qu’il aura été jusqu’ici le Président qui aura poussé le plus loin le développement économique et social du Sénégal et celui qui, entre 2024 et 2029, avec l’exploitation du pétrole et du gaz, avec la souveraineté alimentaire et énergétique réussira à amener le Sénégal dans la période faste de son développement.

Macky Sall sortira par la grande porte parce qu’il ne dirigera pas ce pays sans la caution de la décision de la cour constitutionnelle et sans l’aval de la décision souveraine du peuple par les urnes.

Macky Sall sortira par la grande porte en 2029, parce qu’il aura construit le Sénégal de nos attentes, il nous aura laissé un Sénégal prospère, un Sénégal fortement ancré dans l’émergence, un Sénégal maître de son destin, un Sénégal de paix, de sécurité et de bon vivre ensemble.

Voilà ce que c’est que sortir par la grande porte. Voilà ce que c’est que bien sortir par la grande porte L’émergence enfin à portée de mains, nos vulnérabilités économiques et sociales sous contrôle, la paix et la sécurité assurées, l’éducation et la formation au service de la réussite, un Sénégal qui gagne dans le monde et qui assure sa relève, un Sénégal d’un mieux-être, d’un mieux vivre, une grande nation respectée dans le monde et qui contribue au respect de l’Afrique dans les organismes internationaux….voici des réussites que vise Macky Sall en 2029, lorsqu’il quittera le pouvoir la tête haute avec sa mission accomplie. C’est <cela sortir par la grande porte.

Ceux qui pensent que la grande porte, c’est ne pas se présenter en 2024, alors que la constitution le lui permet, alors que sa présence au-delà de 2024 est une demande sociale, alors que son expérience et son leadership nous sont nécessaires en ces moments d’incertitude, ces gens-là n’ont pas bien compris le Sénégal. Macky Sall a prouvé par son bilan et tout le monde le reconnaît. Il a encore des choses à prouver et rien de ce qu’il fera ne sera contre la constitution et contre la décision souveraine du peuple sénégalais. Nous demandons à Gadio et autres d’accompagner le Président dans la poursuite de la construction du Sénégal et non par l’utilisation de formules faciles, vides, des prêts à porter.

Quant à la sans abri politique, Mme Aminata TOURE, nous constatons que son déchaînement devient pathétique depuis qu’elle n’a pas accédé au perchoir.

Il est des moments où chacun d’entre nous, a besoin de ses proches qui ont vocation, à lui éviter, d’être la risée de la société, quand ses agissements débordent tous les jours, le convenable : C’est alors le temps de la séquence famille qui s’invite et s’impose au besoin. Aujourd’hui l’on constate clairement, que Mme Aminata Touré a fait reculer les frontières de l’abject , pour se jeter dans un tourbillon de haine funeste ,devenu incontrôlable et ,qui dépasse tout entendement.

Chaque jour, chaque heure, chaque minute, elle extériorise sa haine sur tout, et n’importe quoi pourvu qu’elle apparaisse sur les réseaux sociaux puisqu’elle n’a au fond ni parti ni militants ! Devenue un repoussoir qui inspire pitié ,elle ne se gêne pas de squatter toute tribune pour cracher son venin ,quitte à utiliser parfois des arguments antinomiques de ce qu’elle défendait hier . Elle s’est accordée pour elle-même, ce droit ,dans cette folie qui n’échappe à personne et qui ,n’atteint réellement ,le Pt Macky Sall, qu’elle croit cibler ,qu’en ce sens où,il a pu promouvoir comme premier ministre et présidente du CES une personne qui étale au grand jour devant tous ses défaillances et carences !

Les Sénégalais pointent désormais du doigt ,en effet ,le manque de fiabilité de la personne ,son laisser aller ,avec ses narratifs dont le contenu repousse chaque fois plus loin les frontières du ridicule et du subalterne. Elle croit que côté sonko, il faut s’aligner (Quid du combat des femmes puisque à ses yeux Adji SARR n’en fait pas partie, n’a pas de droit).

Et bonjour l’opportunisme ; aucune gêne par exemple d’appartenir demain à ce gouvernement du futur qu’elle voudra incarner avec comme collègues ministres Guy Marius SAGNA, khilifeu ou Boy Djinné ! Triste perspective ! Pauvre Mimi ! Ce n’est plus de la politique qu’il s’agit, mais bien du naufrage d’une personne ,que tous observent des bords du rivage mais dont personne ne comprend ses gestes de détresse pour se jeter à l’eau pour la sauver .Au secours ,donc chers parents , vous dont c’est l’ultime devoir, jetez-vous à l’eau ,pour tenter de la sauver avant qu’elle ne soit emportée plus loin vers la haute mer troublée ,et profitez du fait qu’elle bouge encore petitement en surface ,pour agir avant qu’elle ne s’affaisse dans le fond de l’océan.

Nous lui rappelons pour autant que BBY ne détient toujours pas le carnet de rendez-vous de sweet Beauté

Nous donnons rendez-vous à tous les sénégalais pour une mobilisation citoyenne historique à la place de la Nation pour le triomphe de l’Etat de droit et de la démocratie.

Fait Dakar le 22 mai 2023

Pour Plateforme Macky Pour 2024