Modernisation des Transports : El Malick Ndiaye réceptionne 500 Taxis à Gaz

500 taxis à Gaz ont été réceptionnés par le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens, ce jeudi 13 juin 2024. El Hadji Malick Ndiaye, sur sa page X, a soutenu que « ces nouveaux véhicules symbolisent les efforts de modernisation de notre parc de transport en commun ».

« L’accès à une mobilité de qualité est essentiel pour le développement économique, la cohésion sociale et l’attractivité des territoires. Notre engagement est de mettre en place des systèmes de transport de qualité à des coûts compétitifs, conformément aux directives du Président de la République », a écrit El Malick Ndiaye sur le réseau social.

« La vétusté des véhicules, l’insécurité routière, l’insuffisance de l’offre de transport et le manque de professionnalisation des acteurs sont des défis majeurs. Le renouvellement de notre parc de véhicules est crucial pour améliorer la sécurité et l’efficacité des transports. La coopération avec l’Iran a permis la création d’une usine de montage de véhicules, un investissement qui stimule l’industrialisation, crée des emplois et favorise le développement durable. L’usine produira désormais des taxis de marque SAMAND, contribuant à l’économie nationale », poursuit le ministre.

Le patriote de conclure : « Nous soutenons les autorités de Thiès dans l’amélioration des conditions de déplacement. Le CETUD travaille sur un Plan de Mobilité Urbaine Durable pour répondre aux besoins à court, moyen et long terme. Nous remercions le CETUD, Seniran Auto, la DER/FJ et les opérateurs de taxis pour leur contribution à ce projet. Ensemble, nous visons un avenir où la mobilité est facilitée, sûre et respectueuse de l’environnement. Continuons à investir dans des solutions de transport efficientes pour construire des villes plus vertes et inclusives ».