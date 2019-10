3ème mandat de Macky…Sory Kaba recadré

3e MANDAT DU PRESIDENT MACKY SALL

Non Sory KABA, ce débat a une odeur nauséabonde qui vient polluer notre quotidien !

La Jeunesse Républicaine de Fatick a l’honneur de vous notifier formellement, par l’entremise de cette contribution, de nos préoccupations légitimes concernant le Sénégal et son Président Macky SALL qui a été élu par les millions de Sénégalais au premier tour pour un second mandat. Au moment où les millions de Sénégalais souhaitent au Président de la République son Excellence Macky SALL, un mandat de totale réussite, surtout avec l’ouverture du dialogue national, les retrouvailles avec le Président Abdoulaye WADE, la remise de peine de Khalifa SALL, vous Sory KABA vous parlez d’un troisième mandat ! Un débat malsain, inopportun pour un Sénégal apaisé, tourné vers le développement, vers l’émergence.

En notre qualité de jeunesse républicaine et citoyenne que nous confèrent la constitution et les lois de la République du Sénégal, Nous estimons opportun de saisir ce moment pour jouer, pas de manière abusive mais plutôt utile à la communauté, notre rôle d’avant-gardiste pour éviter le pire sinon limiter les dégâts. Il ne s’agit en effet que de l’intérêt général de notre cher Sénégal.

Monsieur Sory KABA,

L’inaptitude et l’inertie de votre sortie médiatique ainsi que votre amateurisme sans limites en politique vous conduit à violer de manière expresse la constitution sénégalaise. Je n’en dirais pas plus. Sans avoir la prétention de vous faire la leçon, et comme de fait, l’engagement patriotique l’oblige, sachant que l’ignorance ne saurait être une vertu surtout lorsqu’il s’agit d’une autorité étatique à quelque niveau que ce soit, nous jeunesse républicaine de Fatick, sommes plutôt contraint de vous rappeler certaines dispositions de la Constitution Sénégalaise que vous ignorez totalement.

Aujourd’hui, les Sénégalais vous attendent sur un autre terrain, celui consistant à prendre en compte les préoccupations et doléances des Sénégalais de l’Extérieur en tant Directeur Général de cette de la structure. Mais, à l’unanimité, ils se rendent compte que cette direction est malade de sa mauvaise gestion mais aussi d’une absence de planification sérieuse comme le rappelait le Président de l’ONG Horizons sans Frontières Monsieur Boubacar SEYE.

Votre mission est de prendre en compte les préoccupations que formulent les Sénégalais de l’Extérieur afin de vous montrer plus proche d’eux. La Jeunesse Républicaine de Fatick ignore si vous avez une oreille hors de nos frontières par ailleurs sachez qu’une grande partie est visiblement remontée contre vous à cause de votre gestion opaque, autocratique et solitaire pour le bien être des compatriotes vivant à l’étranger.

Lors de votre nomination à la tête de cette direction, vous avez suscité, pour ceux qui ne vous connaissaient pas, un peu d’espoir. Aujourd’hui votre gestion est partout décriée par les Sénégalais de l’Extérieur. Vous aviez fait une promesse aux Sénégalais de l’Extérieur : celui d’être à l’écoute de leurs besoins pour leur développement mais leur émergence, afin de défendre leurs intérêts. Choses bizarres pour atteindre vos promesses, vous êtes plutôt préoccupé de votre image, des « m’as-tu vu » pour la plupart. Vous avez montré vos limites. Aujourd’hui vous n’êtes pas sans savoir que ce genre de débat que vous venez de lancer sur la place publique met à mal non seulement la classe politique de ce pays et handicape surtout la mise en œuvre de toute cohésion sociale.

La Jeunesse Républicaine de Fatick n’attendait pas de vous ce triste débat sur un troisième mandat du Président Macky SALL vient polluer notre quotidien. Devrons-nous vous rappeler que cette situation insalubre est une porte ouverte à la prolifération de la vermine et autres maladies ? De grâce, ne nous mettez pas en situation de faire croire à l’opinion ce qu’aucun compatriote ne pense. Essayez d’écouter la voix de la raison pour revenir sur certaines déclarations préjudiciables au camp présidentiel pour tenter de sauver votre honneur et du coup sauvegarder l’image et l’unité autour de Benno Bokk Yakaar qui est entrain d’être sapée depuis votre sortie maladroite, à cause de votre politique rétrograde à certains égards. Vos nombreuses apparitions dans la presse et votre comportement ont fini de leur montrer qui est vraiment Sory KABA.

Le débat, il est ailleurs. C’est d’accompagner le Président Macky SALL à terminer ses chantiers à tous les niveaux pour un Sénégal émergent et apaisé le tout adossé à PSE. La Jeunesse République de Fatick, servira de bouclier à toute tentative de déstabilisation et de diversion. Les oiseaux de mauvaises augures et marchands d’illusions n’ont pas de place aux côtés du Président Macky SALL, infatigable bâtisseur d’un Sénégal prospère pour le bien-être des populations.

La Jeunesse Républicaine de Fatick