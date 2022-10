3ème mandat : la famille Faye pousse Macky Sall…Marème, Mansour et…

Le 3ème mandat de Macky Sall est le sujet qui préoccupe les Sénégalais. Et les intentions de l’actuel Président sont diversement interprétées. Candidatera-t-il pour un troisième mandat consécutif qui est interdit par la Constitution en son article 27 ? Selon certains analystes, le comportement du Président peut porter à confusion. Mais certaines sorties des membres de sa famille politique et de sa belle-famille éclaircissent davantage sur les desseins inavoués du Président Macky Sall. Mame Mbaye Niang et Abdoulaye Daouda Diallo de l’APR, Mansour Faye, le frère de la première Dame et même cette dernière sont indexés comme étant les principaux partisans du 3ème mandat…

Mansour Faye, sa sœur, Première Dame ont pris goût du pouvoir. Tant pis pour eux, si Macky Sall doit rester à vie Président de la République du Sénégal. Ils sont prêts à tout pour que ceci devienne une réalité. Ils ont un allié qui se trouve être Mame Mbaye Niang. Un allié zélé, surtout qu’il a retrouvé un portefeuille ministériel, après la composition du nouveau gouvernement. Dans le passé, Mame Mbaye Niang était réputé être celui qui portait le sale boulot au sein du pouvoir.

Que Mame Mbaye Niang se mette aujourd’hui à pérorer sur un troisième mandat du Président de la République Macky Sall ne surprend guère. Il évoque que juridiquement, rien ne peut empêcher à Macky Sall de se présenter pour un troisième mandat. Alors que la Constitution dit clairement que « nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs ». Mame Mbaye Niang, de même que la belle famille du Président de la République prennent les Sénégalais pour des demeurés.

Le peuple rejette toute idée de 3ème mandat. Il l’a prouvé largement lors des deux élections passées. Pour la première fois dans l’histoire politique du Sénégal, au sortir d’élections législatives, la majorité présidentielle n’est pas sortie largement majoritaire. Les Sénégalais ont sanctionné le régime à cause de l’intention prêtée au Président de la République Macky Sall de se présenter pour briguer un troisième mandat consécutif.

Macky Sall est supporté pour cela par des membres de sa famille, de sa belle-famille ainsi que des affidés comme Mame Mbaye Niang qui n’auraient jamais existé dans la tête des Sénégalais, si le régime actuel n’avait été au pouvoir. De qui se moque-t-on ? Mame Mbaye Niang est insignifiant sur le plan politique, sauf qu’il sait ouvrir sa grande gueule. N’est-ce pas lui qui s’est retrouvé avec un score insignifiant lors des dernières élections locales, après qu’il a eu l’outrecuidance de s’y présenter avec sa propre liste dénommée « Sénégal 2035 ». Il a été tout simplement ridiculisé.

Halte à Mansour Faye ! Voilà un personnage qui s’est cru tout permis au Sénégal, notamment à Saint-Louis. Avant l’avènement de Macky Sall au pouvoir, Mansour Faye était un illustre inconnu de la scène politique nationale. Il s’est fait connaître que lorsque son beau-frère s’est retrouvé Président de la République. Macky Sall s’est cru alors retrouver dans un empire où il peut se permettre de tout faire. Les Sénégalais lui ont lancé un message fort lors des dernières élections législatives. Mansour Faye a lamentablement mordu la poussière lors de ces élections, en se faisant écraser à Saint-Louis où il était la tête de liste départementale de Benno Bokk Yaakaar.

Marième Faye Sall a pris goût du fait qu’elle s’est retrouvée Première Dame du Sénégal. Cela, dans ses pensées les plus lointaines, jamais elle ne l’avait imaginé. Elle est la personne la plus courtisée au sein de la République, car elle distribue les postes. Marième Faye Sall est prête à tout pour préserver son pouvoir au sein de la République. Quitte à influencer Macky Sall pour qu’il se présente pour un troisième mandat. La République est en danger.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn