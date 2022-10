Une fille violentée et séquestrée par sa mère et son frère…Une affaire de mariage

Une jeune femme violentée et séquestrée par sa famille… car son mari ne leur convenait pas

Jeudi 29 septembre 2022, une jeune femme de 22 ans a contacté ses amis sur les réseaux sociaux depuis Brest. Elle les appelait à l’aide après que sa mère et son frère l’aient kidnappée. La raison ? Un époux qui ne correspondant apparemment pas à leurs critères.

Les histoires d’amour finissent parfois mal. Et parfois, c’est à cause d’une famille qui s’en mêle. Jeudi 29 septembre 2022, un homme et une femme ont été interpellés par les services de police à leur domicile. La personne qu’ils sont accusés d’avoir kidnappée et violenté n’était autre que leur fille et sœur de 22 ans. L’erreur de la jeune femme a été de tomber amoureuse…

Cheveux tondus…

Et c’est sans doute à ce jour sûrement l’erreur la plus sévèrement punie de sa vie. Après s’être mariée à un jeune homme, tout du moins symboliquement, puisque le mariage n’aurait pas été reconnu à l’état civil, la jeune femme a été kidnappée et séquestrée dans la maison de sa famille.

Les informations sur l’affaire demeurent limitées, mais selon Ouest-France, c’est elle qui a donné l’alerte à ses amis sur les réseaux sociaux. On ignore à ce jour si des coups ont été portés à la victime, mais sa mère lui aurait en tout casrasé la tête, selon le Télégramme.

Une famille isolée et repliée sur elle-même

Toujours selon Ouest France, les deux individus ont été interpellés jeudi 29 septembre 2022. Le journal Tarhir Trends indique que la famille serait issue de la communauté des gens du voyage. Mais l’idée n’est pas de stigmatiser cette communauté. Rappelons-le : l’histoire et les causes qui ont mené à ce drame demeurent assez opaques.

Le journal rapporte cependant que, selon le parquet, ces violences n’auraient pas été motivées par des considérations religieuses, mais auraient eu lieu dans une famille « isolée et refermée sur elle-même ». Bien que la jeune femme ait bien été tondue et séquestrée, les accusés nient toutes allégations de violence. Ils sont…lire la suite ici