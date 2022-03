4 avril : Macky Sall présidera la cérémonie de prise d’arme

Dans un communiqué de presse, la Direction des relations publiques des Armées indique que le 62e anniversaire de l’accession du Sénégal à la souveraineté internationale sera célébré le 04 avril 2022, sur toute l’étendue du territoire national conformément au calendrier républicain sous le thème « Forces de défense et de sécurité et résilience nationale». Une célébration qui sera présidée, à Dakar, par le chef de l’Etat, Macky Sall, chef suprême des Armées, à partir de 10h à la Place de l’Indépendance.

Selon Le Témoin, cette cérémonie sera marquée par une prise d’armes, une cérémonie de remise de décorations, un défilé à pied d’écoles de formation de troupes militaires et paramilitaires, puis un cocktail au Cercle Mess des Officiers « Colonel Emmanuel Gomis ». « Cette manifestation constitue une opportunité pour les forces de défense et de sécurité de communier avec leur Chef Suprême et toute la nation sénégalaise », note la DIRPA qui convie la presse nationale et internationale à couvrir cet important événement.

Un événement qui sera organisé au niveau de toutes les autres zones militaires, sous la responsabilité des commandants de zone.