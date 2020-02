4e plan d’action : Le G7 boycotte les évaluations du second semestre

Les syndicats les plus représentatifs de l’éducation (G7) continuent de dérouler leur quatrième plan d’action. Selon le journal L’As, les enseignants affiliés au G7 ont décrété hier le boycotte de toutes les évaluations du second semestre.

En plus, les syndicalistes annoncent une série de débrayages : jeudi à 9h et vendredi prochain. Il est prévu une conférence de presse vendredi. Ils seront en débrayage le mardi 3 mars avant d’observer une grève totale le mercredi 4 mars. Le jeudi 5 mars, les enseignants observent encore un débrayage à 9h qui sera suivi d’un sit-in devant les Inspections d’Académie et inspections de l’Education et de la Formation