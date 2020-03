8 mars…Ibrahima Sène fait le bilan de la situation de la femme sénégalaise

Situation socio- économique et sécuritaire de la femme sénégalaise en ce 8 mars 2020

Les femmes Sénégalaises, de par leurs luttes des années 80, soutenues par la Gauche de ce pays, sont parvenues à obtenir le droit de participer, chaque année, à la commémoration de la journée internationale du 8 Mars, consacrée à la lutte des femmes pour leur libération économique, sociale et culturelle, en se remémorant les sacrifices de leurs sœurs ouvrières, massacrées ce jour à Chicago aux Etats Unis, pour avoir osé se mobiliser pour défendre leurs droits face à la Bourgeoisie qui contrôlait l’appareil d’Etat.

Au Sénégal, les Femmes ont toujours profité de cette journée du 8 mars pour rappeler à la mémoire de notre peuple, les sacrifices de nos héroïnes, comme Aline Sittoe DIatta en Casamance, et les Femmes de Nder au Walo, dans la lutte contre le colonialisme et l’esclavagisme, et de Yacine Boubou du Cayor, qui a accepté de se donner en sacrifice pour assurer un avenir promoteur à son fils.

Mais aussi, le 8 mars est pour elles, l’occasion pour faire le point sur leurs acquis et sur les défis auxquels elles sont confrontées.

Ce sont ces grandes vertus cardinales de nos Femmes historiques, que sont, l’attachement à l’Indépendance des peuples, à la Liberté et à l’Egalité des citoyens, et à l’assurance de l’avenir de l’Enfant, qui ont servi à nos Femmes Sénégalaises d’aujourd’hui, de référence dans leurs luttes dans un contexte où leur aspiration à l’émancipation, leur impose de relever les défis économiques, sociaux et culturels, auxquels font face tous les peuples du monde contemporain.

Ainsi, à l’occasion de ce 8 Mars 2020, il m’a semblé utile de contribuer à faire le point sur les acquis de la Femme Sénégalaise face à ces défis, pour mieux apprécier les enjeux auxquels elles sont confrontées dans cette deuxième décennie du XXIème Siècle.

Pour ce faire, l’analyse des deux récents rapports de l’ANSD que sont « ERI-ESI Sénégal » 2017, et « EERH 2018 Sénégal », publiés respectivement en Février et Octobre en 2019, nous a permis de nous faire une idée sur ces acquis.

– A) Alphabétisation et scolarisation

Le taux d’alphabétisation est de 52,1% au Sénégal, dont 64,1% pour les Hommes et 42,3% pour les Femmes.

Ainsi, les Femmes Sénégalaises ont un lourd handicap en la matière, qui justifie une « discrimination positive » en Alphabétisation en leur faveur.

Cependant, les filles, par rapport aux garçons, font de meilleures performances à l’Ecole.

C’est ainsi que le taux net de scolarisation au Primaire est, en milieu urbain de 73,1% chez les filles et de 68,6% chez les garçons ; en milieu rural, il est respectivement de 46,6% contre 43,1%%

De même, le taux net de scolarisation au Secondaire en milieu urbain est de 38,3% chez les filles, contre 33,5% chez les garçons ; mais en milieu rural, il est respectivement de 18,6% contre 20,5% !

B)Autonomisation des Femmes,

Dans l’entreprenariat au sein du secteur formel, elles représentent 31,1% des propriétaires d’Entreprise.

Dans le Salariat, elles font 33,7% contre 54,6% pour les Hommes, pour 49,8% au niveau national.

Dans le secteur informel, elles dirigent 58,5% des « Unités de Production Informelle » (UPI) en milieu urbain, et 66,3% en milieu rural, et dans la main d’œuvre des UPI en milieu urbain, elles représentent 47%, et 58% en milieu rural.

Par rapport au Chômage, il est de 15,7% chez les Femmes, contre 11,3% chez les Hommes, avec 12,6% pour le Sénégal.

Ainsi, dans les secteurs formel et informel non agricole, les Femmes sont plus présentes dans l’Entreprenariat que dans le Salariat, mais sont plus confrontées au chômage que les hommes.

C’est pour cela que l’accès à l’emploi salarié, à l’auto-emploi décent, et au crédit abordable, constitue des défis contemporains qui interpellent plus les Femmes que les Hommes, pour leur émancipation.

Cependant, les Femmes Sénégalaises ne constituent pas une couche sociale homogène, mais incarnent bien la division de notre Société en classes sociales « Capitaliste et Prolétaire ».

Cette Bourgeoisie Féminine, qui fait 31,1% des Employeurs du secteur moderne utilise, comme ses homologues masculins, un Prolétariat féminin dans ce même secteur, où 30,1% des travailleurs dans les Petites Entreprises (possédant entre 1 et 20 travailleurs) sont des Femmes ; elles représentent 21,9% dans les Moyennes Entreprisses (possédant entre 20 et 250 travailleurs), et 20,7% dans les Grandes entreprises (possédant plus de 250 travailleurs).

La nature sociale des travailleurs de ces Entreprises révèle, que les « ouvriers, employés et manœuvres » constituent 56,2% de la main d’œuvre des Petites Entreprises, 56,2% des Moyennes Entreprises, et 53,6% des Grandes Entreprises, soit un poids social de 55,4%, qui constitue une véritable « Classe ouvrière » que l’on retrouve dans les organisations syndicales du secteur privé formel.

En outre, l’on y trouve 27,2% qui sont des « Ouvriers qualifiés, Techniciens et Agents de Maîtrise », dont une bonne partie se retrouve dans les organisations syndicales.

Ainsi, à ces 82,6% des travailleurs du secteur formel, s’ajoutent les 12,6% des personnes actives constituées de chômeurs, dont 15,7 % de Femmes, contre 11,3% d’Hommes, pour constituer, ensemble, le « Prolétariat » du secteur moderne du Sénégal.

Cette la place relativement importante des Femmes au sein de ce « Prolétariat » moderne Sénégalais, et son engagement syndical, se sont reflétés dans la rémunération des travailleurs selon le sexe et la catégorie socio professionnelle dans le secteur formel.

C’est ainsi que, les Cadres hommes perçoivent 933333 Frs Cfa, contre 697286 Frs Cfa pour les Femmes ; chez les Cadres Moyens, la rémunération est respectivement de 684493 Frs Cfa, contre 5669559 Frs Cfa chez les Femmes.

Ces Femmes embourgeoisées subissent de plein fouet, une discrimination salariale, auquel fait écho, le mouvement féministe au Sénégal dans le sillage du Féminisme occidental.

Par contre, chez les Techniciens supérieurs, Ouvriers qualifiés et Agents de Maîtrise, elle est de 294123 Frs Cfa pour les Hommes et de 338288 frs Cfa chez, les Femmes, et chez les Employés, Ouvriers et Manœuvres, elle est de 205 577 Frs Cfa, chez les Hommes, contre 246911 frs Cfa chez les Femmes.

Au vu de cela, l’inégalité salariale est en faveur des hommes chez les cadres Supérieurs et Moyens, mais en faveur des Femmes chez les salariés moyens et les ouvriers et assimilées.

Mais une telle position salariale s’explique t- elle par le fait que les Femmes sont astreintes à plus d’heures hebdomadaires de travail que les Hommes ? Que nenni !

Effectivement, la durée de travail hebdomadaire, en milieu urbain, est de 38,6 H chez les Femmes, contre 48 heures chez les Hommes

En milieu rural, l’on a respectivement 32,3 heures contre 47 heures.

Donc visiblement, c’est l’effet de la syndicalisation et de la combativité favorisée par la forte concentration du « Prolétariat féminin » dans les Grandes et Moyennes Entreprises, et non le temps de travail hebdomadaire, qui explique cette rémunération en faveur des femmes.

De même, les Femmes dans le secteur privé et dans le secteur public où elles font plus de 33% des effectifs, ont aussi obtenu, dans des luttes des Centrales où elles militent, la fin de la « discrimination fiscale » dont elles ont été l’objet, et le retrait des « Allocations Familiales » de leurs maris à leur profit, pour mieux s’occuper de leurs enfants.

Mieux encore, elles ont su surmonter leurs intérêts spécifiques de classe, pour s’associer aux Femmes appartenant à d’autres organisations féminines hors secteur privé formel, regroupées au sein de la « Fédération des Associations des Femmes Sénégalaises), (FAFS), et du « Réseau des Associations des Femmes Travailleuses » (RAFET), pour créer le « Conseil Sénégalais des Femmes » (COSEF).

C’est dans le cadre du COSEF, que les Femmes ont obtenu la suppression de « Droit paternel » sur les enfants, pour le remplacer par le « Droit parental », la « Parité intégrale dans les fonctions électives » et le « Droit de transmission de leur nationalité à leur époux et à leurs enfants ».

-C) Discrimination et insécurité publique chez les 18 ans et Plus :

En milieu urbain, 10% chez les Hommes contre 9,7% chez les Femmes déclarent avoir été victimes de discrimination ou de harcèlement, contre respectivement 12,7% et 11,2% en mileu rural.

Donc les Femmes ne sont pas plus victimes que les Hommes, contrairement à ce que le « Féminisme occidental » veut faire croire à nos Femmes.

– D) l’Insécurité Publique :

En mileu urbain, 50,6% des Hommes déclarent se sentir en insécurité à se déplacer seuls à pied dans leurs zones de résidences, contre 45,2% chez les Femmes.

Par contre, en milieu rural, l’on a respectivement 36,8% chez les Hommes et 49% chez les Femmes.

Ainsi, les Femmes se sentent plus en sécurité que les Hommes en ville, et le sont moins en milieu rural.

La faible présence des forces de Défense et de Sécurité en milieu rural devrait donc pouvoir expliquer ce sentiment des Femmes rurales, plutôt que leur persécution spéciale du fait qu’elles sont Femmes.

L’on peut donc dire en conclusion que de tout ce qui précède, les Femmes Sénégalaises, dans l’entreprenariat, l’auto emploi, le salariat (Syndicats) et dans la Société civile (COSEF), ont su forger des organisations professionnelles qui leur ont permis d’engranger des acquis économiques et sociaux appréciables, malgré leur handicap en Alphabétisation, et leur plus grande difficulté, par rapport aux Hommes, à accéder à l’emploi salarié.

Cependant, au niveau du Salariat, le manque d’engagement syndical des Femmes Cadres supérieurs et Cadres moyens, a favorisé leur discrimination en matière de rémunération, et la non- application de la « Parité intégrale », dans les Fonctions nominatives, qui les concerne au premier Chef.

C’est leur réflexe « de Classe » bourgeoise et petite bourgeoise qui a joué à leur détriment, à cause de leur refus de se syndiquer, et de leur hostilité envers les syndicalistes.

La discrimination salariale des Femmes dont elles font l’objet, est donc la rançon de leur attitude de classe, hostile au prolétariat féminin.

Par contre, les Femmes prolétariennes, et des couches sociales moyennes, ont engrangé leurs conquêtes dans le cadre de leur engagement syndical dans la lutte contre l’exploitation et la sur exploitation des travailleurs, et de leur dynamisme dans le cadre du COSEF contre leur exclusion sociale, de sorte que la lutte contre la discrimination salariale et fiscale, et l’exclusion dans les fonctions nominatives, ne devrait pas les engager au point de les détourner des véritables enjeux dont elles font face.

C’est pourquoi, le Féminisme dans notre pays ne devrait pas se limiter à ajouter à ces revendications de notre Bourgeoisie féminine, la question des « violences domestiques et/ou au travail » faites aux femmes, qu’il faut certes combattre, mais sans tomber dans le jeu des organisations féministes occidentales, qui veulent en faire, les seuls défis, pour les Femmes, à relever.

Ces organisations, qui sont financées par des Multinationales, les Etats et les Fondations qu’elles contrôlent, sous couvert de défense des « Droits de l’Homme », veulent imposer à tous les peuples du monde, la « légalisation de l’Homosexualité », leur « Droit de se marier », leur « droit à l’adoption d’enfant », et leur « droit à la Procréation pour Autrui ».

C’est pour cela qu’elles cherchent à entraîner nos organisations féministes dans leur projet, par le biais de formations et de séminaires fortement per-diémisés, si ce n’est par des financements d’activités dans la réalisation de leurs objectifs.

Face à de telles activités corruptrices, le Ministère de l’Intérieur, en charge de leur agrément dans notre pays, est fortement interpelé.

C’est dans le cadre de leurs objectifs, qu’elles sont parvenues, au niveau mondial, à débaptiser le 8 mars, en le dénommant « Fête des Droits des Femmes », à la place de son nom historique qui est « Commémoration de la lutte des Femmes pour leur émancipation » !

Ainsi, progressivement, les Femmes vont être dépouillées de leur «Monopole naturel de procréation de l’espèce humaine », qui fait d’elles l’égale de l’Homme pour la survie de l’Humanité, pour les réduire exclusivement en « objet sexuel », transformé en marchandise à la disposition du Capital, qui va parvenir à contrôler totalement la population et l’évolution démographique, grâce au « Clonage humain» et à « l’intelligence artificielle », afin de construire un « nouveau monde Malthusien » totalement « déshumanisé », où les Robots se substituent à l’Homme au Travail et à la Recherche.

Ainsi exclus du Travail, l’Homme et la Femme ne sont plus prémunis de « l’envie, du vice et du besoin », pour perdre toute leur Humanité.

L’objectif final de tout cela, est de perpétuer la domination des Multinationales sur nos Etats, afin de pérenniser leur spoliation de nos ressources naturelles, tout en se passant de nos ressources humaines qu’elles vont finir de sur exploiter.

Pour y parvenir, il leur faut détourner le Féminisme de nos pays, des véritables défis contemporains auxquels les Femmes prolétariennes et des couches moyennes font face dans le monde entier.

Ces défis sont : les privatisations, la défense des droits sociaux, notamment avec la généralisation de crèches des Entreprises et des Municipalités, l’allongement des congés maternels, l’abrogation des réformes du marché du travail qui précarisent l’emploi, l’accès à un travail décent et durable ou à l’auto – emploi décent et durable, et le renforcement des services publics dans l’Education, la Santé et les Transports.

A ces défis, le Féminisme Sénégalais devrait aussi ajouter celui de se battre pour le renforcement du « Programme des Bourses Familiales », de la DER, du « PUDC », et du « PRODAC », pour qu’ils contribuent plus efficacement à faire sortir les familles de l’extrême pauvreté, et de la pauvreté, dans les banlieues urbaines et les zones rurales.

Dans ces circonstances historiques de ce début de la deuxième décennie du XXIème siècle, la Gauche Sénégalaise est interpellée pour jouer, comme dans les années 80, le même rôle auprès des organisations de Femmes dans les Entreprises et dans la Société civile, pour leur émancipation économique sociale et culturelle, sans laquelle, il n’y a pas d’avenir humain pour les Hommes.

Ibrahima SENE PIT/SENEGAL

Dakar le 8 mars 2020