8 mars : Le Club Sénégal Emergent célèbre la femme « instrument de Paix »

Célébration du 08 mars 2022 : DECLARATION DES FEMMES DU CSES

A l’instar des associations, mouvements et autres segments de la société politique et civile du Sénégal, nous célébrons, ce 08 mars 2022, la Journée internationale de la Femme. Résolument engagées dans le Plan Sénégal Emergent (PSE) initié par le Président de la République Macky Sall, nous nous inscrivons dans le soutien au combat et aux revendications de toutes les femmes du monde, de l’Afrique et du Sénégal.

Le jour qui célèbre le 08 mars est symbolique des combats et des aspirations fondamentales pour l’émancipation de la femme. Il constitue un espace temporel consacré à l’évaluation des luttes menées par les femmes mais également un moment de réflexions, d’échanges et de prospectives. C’est aussi au-delà de cette séquence qui n’est pas seulement que festive, une occasion de jeter un regard sur la place et le rôle de la gente féminine dans les foyers, dans leurs communautés, dans les Organisations sociales, économiques, politiques et culturelles.

Pour les femmes du Club Sénégal Emergent (CSE), la journée du 8 mars est surtout une célébration de la femme en tant qu’Instrument de Paix et de Stabilité dans la société. Nous saisissons cette opportunité pour rappeler à toutes les Femmes et à tous les hommes du monde, le rôle de stabilisateur social de la Femme. Ce rôle se traduit au quotidien à travers la gestion socio-économique dans le contexte familial entre autres.

Les femmes du CSE rendent un vibrant au parrain du Club, le Président de la République Macky Sall pour sa politique de promotion de la femme à travers ses multiples programmes dans lesquels elles ont une part importante en termes d’accès aux financements et à des emplois générateurs de revenus mais aussi de participation à des instances de décisions politiques.

Au Club Sénégal Emergent, des femmes symbolisent une posture avant-gardiste. Permettez-nous d’en citer ces exemples. Mme Ndioro Ndiaye, du haut de son expérience en tant qu’ancienne Ministre des Femmes et de la Famille mais aussi son engagement sur la scène internationale dans le domaine de la Migration. Mention spéciale à Mme Annette Seck Ndiaye directrice générale de la Pharmacie nationale d’approvisionnement (PNA), première présidente du Conseil départemental de Sedhiou.

Mme Wade Ramata, par ses activités de promotion culturelle, en tant que technicienne-formatrice en micro-jardinage pose des actes qui sèment la paix. Mme Aissatou Diagne Guillot, architecte de grande expertise, pose chaque jour des actes de paix puisque son engagement reconnu et félicité par nos dirigeants, vise, entre autres, un meilleur habitat, source de stabilité dans les ménages.

Nous saluons le combat sur le front culturel de notre sœur Mme Mame Salla Niang Faye, journaliste et promotrice du Festival des cultures sérères sans oublier Mme Khady Cissé Fitoussi, vaillante actrice de développement à Thiès. Voilà donc autant d’exemples qui à ce jour, amènent les Femmes du CSE à réitérer leur engagement de continuer de construire, de pérenniser cette force qui est en chacune des femmes.

Le thème que nous avons choisi ce 08 mars 2022, est : « Femme, vecteur de Paix ».

En effet, en dépit des crises économiques, sociales, sanitaires, comme la pandémie de la COVID19, les femmes, à travers leur rôle socio-familial, ont toujours fait preuve d’une grande capacité de résilience et ont participé à maintenir, à préserver l’harmonie dans les ménages. Comme toujours du reste, elles ont apporté partout et en tout temps une participation significative à l’équilibre sociétal, en termes de contributions financières, de soutien à l’éducation des enfants, de la vie dans les ménages et constituent des supports psychologiques et affectifs pour leurs partenaires masculins.

Les femmes du Club Sénégal Emergent appellent leurs sœurs et en fusion avec leurs frères à se battre pour renforcer la paix et la stabilité dans notre pays.

En cette période trouble et troublante marquée par la recrudescence de conflits multiformes, de conséquences socioéconomiques lourdes à cause des impacts de la COVID-19, nous devons plus que jamais auparavant nous attacher à renforcer la paix dans notre pays, dans nos familles et avec nos voisins.

Nous invitons l’Etat à renforcer le statut et le pouvoir des femmes dans toutes les sphères de décision, dans leurs multiples entreprises d’autonomisation et dans leurs besoins de financements pour davantage asseoir la stabilité et mieux les armer dans leur rôle de vecteur de la paix.

Vive la journée internationale de la Femme !

Pour des femmes, véritables instruments de Paix !