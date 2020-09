Interpellé, lors de son passage dans le jury du dimanche, sur la question de l’ammonium stocké au port de Dakar, Aboubacar Sadikh Bèye, a indiqué que ce qui s’est passé à Liban leur a permis de revoir tout leur système de gestion des produits dangereux. « Le nitrate fait partie de ces produits classés produits dangereux et qui ont un traitement spécial. Il faut seulement dire que c’est une activité classique d’embarquement et de débarquement de ce type de marchandises qui ne présentent pas pour le port un véritable problème en soi », dit le directeur général du port.

Qui rajoute : « En 2019, on a traité 89 mille tonnes de nitrate qui sont passées par le port. Et sur les 89 mille tonnes, 74 mille tonnes étaient destinées au Mali. Si on regarde les 5 dernières années, c’est en moyenne 85% du nitrate d’ammonium qui passe par le port et qui est destiné pour l’agriculture au Mali mais surtout pour les mines ».

Rassurant les sénégalais, le Dg du port faire savoir que les 3050 tonnes de nitrate ont déjà été convoyées vers le Mali. « Il n’y a plus un seul sac de nitrate stocké au port de Dakar. Donc, c’était un produit en transit. Une bonne partie est arrivée au Mali et c’est sûr que la marchandise est sous bonne escorte. La marchandise n’est plus dans le périmètre du port », rassure-t-il