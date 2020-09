Dans une démocratie, sauf peut-être au Sénégal, tout acte doit avoir un fondement juridique. En ce moment au Sénégal, quels sont les textes réglementaires( Loi, décrets, arrêtés, décisions, circulaires ou autres..) qui définissent clairement les critères de choix du chef de l’opposition? S’il y en a, qu’on s’en réfère et c’est tout; s’il n’y en a pas, qu’on arrête d’amuser la galerie. Cette sordide histoire du choix du chef de l’opposition est une nouvelle autre manière d’hypnotiser la soi-disant opposition qui semble ne rien comprendre. Il s’agit de leur jeter cet os sur lequel ils vont se ruer pour se le partager sans jamais réussir à le finir, comme les morts se ruent sur une sourate Ikhlas qu’on leur envoient et qu’ils ne peuvent jamais finir. Pendant ce temps, un autre plus rusé, déroule sans bruit son plan de réduction de l’équation opposition à sa plus simple expression. On ne peut pas, et on ne doit pas, se faire leurrer dans ce jeu. J’estime qu’un vrai chef de l’opposition doit mériter sa place de par la représentativité de son parti seul sans coalition. Qu’on essaie un tantinet de jauger la représentativité de chaque parti pris individuellement, on se rendra compte de la réalité des choses: des partis qui se disent majoritaires aujourd’hui verront qu’ils ne pèsent pas lourd au plan national. Qu’on fasse une élection de représentativité des partis politiques, on verra bien. Même au parlement, pour la plupart, ce sont des coalitions qui sont représentées et chaque entité d’une coalition peut prétendre qu’elle est plus représentative que les autres entités de la coalition. Pour une fois, soyons sérieux: ce problème du chef de l’opposition est à étudier encore plus sérieusement. Et, il y a plus urgent: l’assainissement du processus électoral dans tous ses aspects.