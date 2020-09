Ansoumana Dione : « Le Président Macky Sall s’est entouré d’ennemis »

Un Président de la République qui piétine les droits de milliers de personnes souffrant de troubles mentaux, peut-il gouverner tranquille son pays ? C’est le Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM) qui pose cette question. Non, pas du tout, cela n’est pas possible, répond Ansoumana DIONE. Pire, ajoute-t-il, avec une telle personnalité à la tête de l’Etat, les populations vont toujours vivre dans la douleur et la tristesse, Dieu étant Juste, contrairement à certains êtres humains, adeptes de l’injustice.