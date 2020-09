Méouane : Pourquoi le Maire Bara Ndiaye dérange ?

Mais, pourquoi cette haine haineuse contre le Maire de la Commune de Méouane ( Dep.Tivaouane)? Depuis quelques temps, des adversaires politiques tapis dans l’ombre, manipulent une certaine presse pour dire du mal sur le Maire Bara Ndiaye. Ce dernier qui, pourtant, a fini par sortir à sa localité de l’ombre et l’installe dans le peloton des Communes enviées et enviables du pays.Usant d’une très mauvaise foi et de manœuvres perfides pour ne pas dire sordides , ces gens vont jusqu’à inventer des bobards dans le dessein de ternir l’image lisse du Directeur Général de la Maison de la Presse » Babacar Touré ».Comme il est devenu un mode … opératoire et , à la veille de chaque élection locale, ces politiciens à la petite semaine et fades délateurs devant l’éternel, inventent des histoires de détournement d’argent destiné à la riposte contre la pandémie à Coronavirus ou Covid-19.Rien de ce qu’ils avancent ne cadre avec la réalité.Ces adeptes de la politique de basse altitude doivent savoir qu’on ne peut pas arrêter la mer avec leurs langues fourchues. Mission qui, nous en sommes sûrs, sera vouée à l’échec !