Coup dur pour Diomaye et Sonko : la déception des défenseurs de l’Afrique…

Ils étaient les combattants du Panafricanisme, il y a deux mois. Arrivés au pouvoir, ils ont relégué le panafricanisme au second plan et commencent à s’acoquiner avec le « colon ». Bassirou Diomaye Diakhar Faye, nouveau président élu du Sénégal et Ousmane Sonko le premier ministre et leader de Pastef, ce parti panafricain, sont pris à partie par les défenseurs de l’Afrique qui les accusent d’avoir trahi leur mère patrie, l’Afrique. Seulement deux mois après leur arrivée au pouvoir, le duo « Diomaye-Sonko » se crée plus d’ennemis que de sympathisants. Il ne sont plus les bienvenus dans le monde du Panafricanisme…

Ousmane Sonko a réveillé les consciences africaines en faisant de son parti « Les Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité (PASTEF) » un modèle pour les jeunesses africaines et une arme de persuasion pour les défenseurs de ce continent piétiné par les occidentaux. On voyait des patriotes africains émerger aux quatre coins du continent. Les activistes mettaient la photo de Sonko et les couleurs vertes du Pastef en statut dans les réseaux sociaux pour montrer leur africanité. Et ça c’était avant que Diomaye ne soit élu président et Sonko nommé premier ministre.

Le 02 avril, le nouveau président élu du Sénégal prenait les clés du palais de la république après avoir prêté serment devant le conseil Constitutionnel. Et ce jour là, le président du Conseil constitutionnel, Mamadou Badio Camara, a averti le nouveau président élu sur l’ivresse du pouvoir : « Monsieur le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye, à l’heure où surgiront les inévitables tentations du pouvoir, l’ivresse de la puissance, les démons de la division, il faudra se souvenir de la main de Dieu, dont la volonté domine et détermine inéluctablement les moments que nous vivons ».

Deux mois après ces précieux conseils, le monde Africain se retourne contre le président Sénégalais, son premier ministre et un ministre du gouvernement qui sont gravement accusés de travestir cette révolution Sénégalaise. Le combat pour le respect des droits humains, l’abolition des privilèges et la mal gouvernance que prônait le Pastef est relégué au second sinon mis aux oubliettes. Et les voix se font entendre. Après le patron de l’ONG Urgences panafricanistes, Kémi Séba et l’activiste et analyste politique, Nathalie Yamb, c’est une autre voix très écoutée de l’Afrique qui accuse directement les nouvelles autorités Sénégalaises…

C’est le Professeur Agrégé de philosophie et docteur dans une université française, Franklin Nyamsi Wa Kamerun qui s’insurge : « moi je n’y crois plus. Je lui dit Camarade Sonko, je ne vous crois plus. Les premiers que vous avez accueillis, ce ne sont pas les panafricanistes, c’est Mélechon. Je n’ai pas vu Mélechon au front pour Sonko. Mais j’ai vu que quand Sonko est devenu premier ministre, pour montrer qu’il est Premier ministre, il est venu chercher Mélenchon. Mélenchon qui a maltraité le Mali, qui a dit n’importe quoi sur le Mali. Est-ce que Mélechon est Panafricaniste. Tout ce qu’ils font c’est pour être reconnu à Paris »…

Le professeur Franklin Nyamsi va plus loin en attaquant le Sénégal à son sommet : « Il y a un tricéphalisme au sommet de l’état Sénégalais. Il y a l’homme qui est chargé de tromper les panafricanistes, c’est Sonko. Il y a l’homme qui est chargé d’endormir la Françafrique, c’est Diomaye. Et il y a l’homme qui est charger de flatter les américains et les anglosaxons, c’est Birame Diop (NDLR/ le ministre des Forces Armées, le général Birame Diop). C’est clair, c’est une tricéphalie » dit avant de conclure :

« A la tête du Sénégal, il y a trois (3) têtes. Une tête pseudo panafricaniste, c’est Sonko, une tête françafricaine, c’est Diomaye et une tête Amérique africaine, Otanienne (de l’OTAN), c’est Birame Diop. Ecrivez cela, que ça vous plaise ou pas, ce que j’ai dit est vérifié et sera confirmé, vous allez voir. »

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn