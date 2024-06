Diomaye en France…cette humiliation qui a failli gâcher la fête

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a rencontré son homologue français Emmanuel Macron ce jeudi, à Paris, en marge du sommet GAVI sur la vaccination. Ce premier rendez-vous entre les deux hommes était attendu de tous. Le chef d’Etat panafricaniste aura réussi à passer un étape décisive. Mais tout n’a pas été rose sur le plan diplomatique. Le Sénégal, autrefois respecté de tous, a failli être humilié. Une humiliation qui n’est pas passée inaperçue. Elle est même commentée à travers le continent.

A l’invitation de Gavi, l’Alliance du Vaccin, et de l’Union africaine, le Chef de l’État a participé ce jeudi à Paris au Forum mondial pour la souveraineté et l’innovation vaccinales. Après cette conférence, Bassirou Diomaye Diakhar Faye a été «convié à un déjeuner par le président Emmanuel Macron». Lors de leur première rencontre, les deux hommes «ont exprimé leur volonté commune de donner une nouvelle impulsion au partenariat entre le Sénégal et la France, fondé sur un respect mutuel, un partenariat équilibré au service des intérêts réciproques des deux peuples, unis par des valeurs démocratiques partagées, par un lien humain et une relation d’amitié».

Mais ce premier rendez-vous a failli être gâché par ce qu’on pourrait qualifier d’incidents diplomatiques. A son arrivée à Paris, Bassirou Diomaye Faye a été accueilli au Quai d’Orsay. Il a été accueilli par Stéphane Séjourné, le ministre français des Affaires étrangères. Une action qui se passe de tout commentaire sur les réseaux sociaux. Beaucoup d’internautes trouvent irrespectueux que le chef d’État sénégalais soit reçu par un simple ministre des Affaires étrangères. Chose impensable dans un pays africains, dans lequel les chefs d’État se précipitent pour recevoir leurs homologues.

Où sont les diplomates sénégalais ? Si le Président Bassirou Diomaye Faye était bien entouré, il ne serait pas accueilli par un simple ministre des affaires étrangères. Si l’entourage du chef de l’Etat ne souffrait d’aucune légitimité, il ne laisserait pas le membre du parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) serrait la main d’une personne qui prône des causes contraires aux moeurs que défend des associations comme l’ONG Jamra. Un manque de respect qui pourrait être perçu comme une réponse de la France qui veut envoyer un message fort au Sénégal.

Les Patriotes ont toujours voulu que la France «lève son genou de notre cou». Alors, en faisant recevoir le président Sénégalais par un simple ministre des affaires étrangères, le pays de Macron a lancé un ballon de sonde. Reste à savoir comment le Sénégal compte riposter politiquement ? Une tâche loin d’être simple. Fort heureusement, Diomaye a sauvé l’honneur en étant reçu par Macron. Les deux hommes ont discuté sur comment renforcer la coopération entre les deux pays.

L’autre fausse note de cette visite est sans doute liée au logement du président. Bassirou Diomaye Diakhar Faye et sa femme Marie Khone logent à l’ambassade du Sénégal en France. Beaucoup de Patriotes ont cru à geste de rupture posé par Diomaye. En effet, ce n’est pas une première comme le pensent les camarades de Ousmane Sonko. Macky Sall aussi logeait là-bas quand il se rendait en France dans le cadre de ses activités. Ce n’est que dernièrement qu’il a logé dans un hôtel. Pour ceux qui ne le savent pas, à l’ambassade du Sénégal en France, il y a les appartements de l’ambassadeur et un pavillon du président de la République. Il est réservé exclusivement au chef de l’Etat. Alors rien de nouveau sous le soleil.

Il est clair que le président Bassirou Diomaye Faye n’oubliera pas de sitôt son séjour à Paris. Cette humiliation de la France ne saurait être laissé comme ça. Le Sénégal doit tirer leçon. Il en va de l’honneur de notre pays. La balle est dans le camp des nouvelles autorités.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru