A seulement 19 ans, cette femme a déjà été enceinte 7 fois

Cette femme a subi cinq fausses couches et a eu deux bébés à l’âge de 19 ans – elle attend aujourd’hui son quatrième enfant.

Tomber enceinte est une expérience qui façonne votre vie pour toujours, et elle reste tout aussi importante, qu’elle se produise une ou plusieurs fois. Pour certaines, tomber enceinte peut être un défi, mais pour d’autres, c’est facile. Pour cette jeune femme, il y a eu des hauts et des bas, mais au total, Angie avait déjà été enceinte sept fois à l’âge de 19 ans.

Cela va à l’encontre des tendances observées en France, où les femmes fondent une famille plus tard dans leur vie. Souvent, les mères veulent d’abord se concentrer sur leur carrière et, heureusement, la médecine moderne le permet. Cependant, pour Angie, qui est tombée enceinte pour la première fois à 15 ans, sa famille est une bénédiction. Voici son histoire peu banale, et comment elle se compare aux statistiques actuelles en France.

L’histoire d’Angie

Angie est tombée enceinte pour la première fois à l’âge de 15 ans de son mari Jordan. Le couple s’est rencontré lors d’une fête et a réalisé qu’il attendait un enfant quelques mois plus tard. À l’époque, Angie prenait des mesures contraceptives et la nouvelle a donc surpris tout le monde. Après huit tests de grossesse, la réalité de la situation a fini par s’imposer :

Je ne sais pas pourquoi cela n’a pas fonctionné pour nous, mais nous étions censés avoir un enfant à ce moment-là.

Les jeunes parents se sont mariés alors qu’Angie avait 16 ans. Ils ont dû faire face à de nombreuses critiques et à des commentaires cruels lorsqu’ils ont accueilli leur premier enfant, une petite fille prénommée Neveah.

Sur Love Don’t Judge, la jeune maman a expliqué :

Si quelqu’un m’annonçait qu’elle était enceinte à 15 ans, je serais certainement choquée moi aussi. Je savais que nous n’allions pas avoir les meilleures réactions de la part des gens. Tout le monde a réagi différemment lorsque nous avons annoncé notre grossesse.

Le couple à fait face aux critiques et à la perte

Angie a maintenant 21 ans et Jordan et elle attendent leur quatrième enfant. Bien qu’elle se dise très « reconnaissante » pour sa famille et qu’elle « vive sa meilleure vie », cela n’a pas toujours été facile :

Le jugement peut être difficile. J’étais encore très jeune et à l’école lorsque j’ai appris que j’étais enceinte, j’ai donc perdu tous mes proches car nous n’avions plus la même vie.

La femme explique que le fait d’être qualifiée de « pathétique » lui a fait ressentir de manière encore plus aiguë la pression de la réussite. En outre, Jordan et elle ont dû faire face à une perte personnelle, Angie ayant subi cinq fausses couches. Cependant, elle reste positive :

Les fausses couches m’ont appris à être reconnaissante pour les enfants que j’ai. J’ai toujours voulu une famille nombreuse.

Aller à l’encontre de la tendance

L’histoire d’Angie est inhabituelle à notre époque, où les femmes ont des enfants de plus en plus tard. Selon un récent rapport de l’Office des statistiques nationales, l’âge moyen auquel une femme devient mère en France est de 31 ans.

De plus, comme l’explique Amanda Sharfman, statisticienne à l’ONS :

Les taux de stérilité à l’âge de 30 ans n’ont cessé d’augmenter depuis leur niveau le plus bas de 18 % pour les femmes nées en 1941.

La baisse de la fécondité chez les personnes actuellement dans la vingtaine indique que cette tendance va probablement se poursuivre.

Pour Angie, avoir des enfants était la bonne décision, car elle ne pouvait pas être plus heureuse d’être une jeune maman. Toutefois, il est important de se rappeler qu’il s’agit d’un choix personnel et que l’histoire de chacun est différente.

