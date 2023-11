200.000 Camerounais dans un stade pour…attendre le miracle d’un Charlatan

Plus de 200.000 camerounais au stade de Japoma à Douala dans l’attente d’un miracle du pasteur Kanguka

Sur la toile au 237 (Cameroun) chacun y va de son commentaire dénonçant au passage une forme « d’aliénation ».

Circulation perturbée ce samedi 18 novembre 2023 à Douala, la capitale économique du Cameroun. Plusieurs habitants de la ville malgré la forte pluie ont convergé vers l’esplanade du stade de Japoma, pour la réalisation de « leurs miracles ».

Les sources parlent de plus de 200.000 camerounais qui attendaient le pasteur Kanguka. Un fait qui choque plusieurs camerounais. « Notre peuple ne doit pas vivre de l’espérance et des miracles de charlatans milliardaires. Il vient de l’un des pays les plus pauvres du monde. Il est Milliardaire en détroussant ses adeptes. Comme on dit en leur faisant les poches. Il n’a pas réussi par ses prières à sauver la misère et la guerre fratricide au Burundi. Il s’est enrichi à un rythme vertigineux pendant que ses adeptes croupissaient dans la misère au Burundi », analyse Baudelaire Kemajou.

C’est ce que Makosso appelle la Marmaille

« Qu’attendez-vous de ce Charlatan ? Qu’il produise chez vous les miracles qu’il n’a jamais réussi à produire dans sa propre famille. On ne peut voir cela qu’en Afrique où la religion est le vrai opium du peuple. Jamais vous ne verrez ça en occident, ceux qui nous ont apporté Jésus Christ. Ouvrez vos yeux chers africains. Nous avions connu Dieu bien avant ces religions. Ne confondez pas Dieu a toutes ces succursales d’escroquerie dont l’objectif est de nous endormir, de nous détrousser et de prendre le contrôle de notre spiritualité et de notre âme », soutient-il.

« Les Africains attendent des miracles dans leur vie, des miracles que produiront des Charlatans. C’est ce que Makosso appelle la Marmaille. Ils ne se posent pas la question de savoir pourquoi on voit pas ça en occident? Réfléchissez un instant. Vous avez vraiment besoin de délivrance. Ce n’est ni Christ, ni Mohamed ou Bouddha qui peuvent vous sauver. C’est Dieu qu’il ne faut pas confondre avec les sectes. Nos Arrières grands parents connaissaient bien Dieu avant le déferlement de ces sectes. Ca fait environ 160 ans qu’on a installé le Christianisme au Cameroun. Donc nous ne connaissions pas Dieu avant l’arrivée de la Bible ? », questionne Baudelaire Kemajou.

