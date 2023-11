Sonko ressuscité du fond de sa cellule…La grosse faute du Palais

Depuis la prison, Ousmane Sonko renaît de ses cendres. Pas une seule matinée sans que les revues des UNES des journaux ne parlent du pensionnaire de la maison de haute sécurité du Cap Manuel. Il est le prisonnier le plus présent dans la scène politique sénégalaise. Comment Ousmane Sonko qui dans les liens de la détention donc privé de liberté, après avoir été oublié depuis son incarcération, puisse rebondir et occuper les devants de la scène politique ? Pourquoi ce retournement de situation ?

Le retour de Ousmane Sonko sur les devants de la scène, c’est la faute du Palais et du gouvernement. Ces deux entités ont croisé les bras et ont regardé faire Ousmane Sonko. Depuis la prison, Ousmane Sonko est comme le maître du jeu politique. C’est lui qui passe à l’offensive, mettant ainsi en ce moment, le gouvernement et le Palais sur la défensive. Ousmane Sonko que l’on disait finissant, a rebondi.

C’est lui qui prend les initiatives. Depuis que les verdicts de la Cour de justice de la CEDEAO et de la Cour suprême du Sénégal ont été rendus en sa défaveur, Ousmane Sonko n’a pas baissé les bras. Le maire de Ziguinchor n’a pas perdu trop de temps pour déclencher le plan B de son ex-parti en désignant Bassirou Diomaye Faye candidat à l’élection présidentielle.

Malgré cette désignation, le maire de Ziguinchor parvient pourtant à bien dissimuler ses véritables intentions. La candidature de Bassirou Diomaye Faye va-t-elle être maintenue jusqu’au bout ou y a-t-il un autre candidat que Ousmane Sonko va sortir de sa manche au moment du dépôt des candidatures au Conseil constitutionnel déroutant à nouveau le camp de Benno Bokk Yaakaar ? Cette dernière hypothèse est plus que probable.

Encore une fois, c’est lui qui va continuer à occuper les devants de la scène politique. Tout ça, parce que du côté du pouvoir, les acteurs se montrent inactifs. Hormis Macky Sall, les autres membres de Benno Bokk Yaakaar y compris leur candidat Amadou Ba se montrent inactifs. Ils ne prennent aucune initiative. C’est ce qu’a observé et compris l’ex leader du parti dissous qui occupent les Unes des quotidiens depuis quelque temps.

L’analyste politique de xibaaru décortique la situation : « De trois défaites cuisantes vendredi (CEDEAO, Cour suprême et mobilisation échouée), Sonko et ses avocats ont retourné la situation en leur faveur. On ne parle plus de leurs échecs mais du coup de maître de Sonko et d’un éventuel plan C. Le camp du pouvoir a toujours un train de retard, pire on les invite sur les plateaux de télévision pour parler de Sonko et ils se prêtent au jeu, les malheureux ! »

« Le pouvoir devrait toujours être en capacité d’ouvrir un contre-feu, sur des questions de mœurs, de sécurité intérieure, ou que sais-je encore, mais là rien, on est spectateur ou même acteur du scénariste Sonko » ajoute l’analyste politique de xibaaru. Il faut dire que le maire de Ziguinchor a pris une grande longueur d’avance sur ses adversaires. Ousmane Sonko sait comment s’y prendre pour mettre ses adversaires sur la défensive.

Il a réussi vraiment à retourner une situation où il était en mauvaise posture en sa faveur. Macky Sall avait vraiment réussi à le piéger pour ensuite le museler. On pensait alors qu’il avait perdu toute l’initiative sur le terrain. Mais non, depuis le Cap Manuel où il est à présent emprisonné, Ousmane Sonko occupe le terrain politique, il fait les Unes des quotidiens et alimente les débats dans les grands salons.

Pendant ce temps, ses adversaires sont déroutés et ne savent comment s’y prendre pour reprendre le contrôle de la situation. Ils font preuve de maladresse lorsqu’ils réagissent, faisant ainsi le jeu de Ousmane Sonko.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn