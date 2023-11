Sonko prend sa revanche…les candidats de l’opposition en sursis

L’ex parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) n’a pas encore rendu les armes. Dissous par le régime en place et son leader envoyé en prison, les patriotes résistent toujours. Ousmane Sonko et ses hommes ont trouvé une nouvelle formule pour revenir dans la course présidentielle. Ce come-back en fanfare n’est pas uniquement dans l’optique de faire face au régime. Il servira de prétexte au maire de Ziguinchor pour prendre sa revanche sur certains «traîtres» de l’opposition.

L’ex Pastef a bien caché son jeu. Les patriotes ont fait croire à tout le monde qu’ils n’avaient pas de plan B pour se substituer au PROS (Président Ousmane Sonko). Mais il n’ en était rien. Le maire de Ziguinchor tenait déjà son remplaçant. Et il n’a pas fait un très bon casting. Avec le numéro 111, Bassirou Diomaye Faye devra réussir là où son mentor a échoué. Malheureusement, sa situation de détenu va compromettre ses chances de sortir victorieux au soir du 25 février 2024.

Ce qui semble ne pas ébranler les patriotes. Les partisans de Sonko sont déjà dans la collecte de parrainage. Avec un temps réduit, les patriotes se démêlent comme des diables. On les aperçoit, vêtu de t-shirt aux couleurs de leur parti, dans les rues. Ils cherchent des parrains au moment où les autres candidats semblent avoir eu les signatures dont ils avaient besoin. La semaine dernière, Dethie Fall annonçait mettre fin à sa campagne de collecte. «Nous avons pu collecter 127.453 parrains au niveau national, soit 116 % de nos objectifs, que nous avons déposés au Conseil constitutionnel», déclarait le leader du PRP.

Avec leurs déboires judiciaires, Sonko et son candidat savent qu’ils jouent gros. Alors cette candidature sera un moyen pour le patriote de prendre sa revanche sur l’opposition. Si l’ex Pastef est recalé pour 2024, il risque d’emporter des candidats de l’opposition comme Déthié Fall. En effet, beaucoup de sympathisants du maire de Ziguinchor ont parrainé les autres candidats issus de la coalition Yewwi Askan Wi. Ils avaient peur de laisser le terrain aux membres de Benno Bokk Yakaar. Alors, ils se sont rabattus sur les outsiders.

En faisant de Bassirou Diomaye Faye son candidat, Ousmane Sonko va compromettre l’ascension de ses camarades. Bon nombre d’entre eux risquent d’être recalés à cause des doublons. Les patriotes renégats vont tenter de faire amende honorable en parrainant le choix du maire de Ziguinchor. Une nouvelle course aux parrains qui va handicaper de nombreux prétendants au trône dans l’opposition. Mais avec le système de parrainage externe, cette arme pourrait se retourner contre le leader de l’opposition radicale.

Le choix de Bassirou Diomaye Faye c’est aussi un moyen pour Ousmane Sonko de ne pas perdre son électorat. Les candidats de l’opposition et même celui de Benno avaient commencé à grignoter sur cet électorat. Et si Sonko n’avait pas choisi un plan B, il aurait perdu tous ses électeurs. Sans électeurs, il n’aurait plus personne pour le défendre. D’où ce choix in extremis d’un candidat poursuivi pour diffusion de fausse nouvelle, outrage à magistrat et diffamation envers un corps constitué.

Le dernier à draguer cet électorat de Sonko c’est le doyen Habib Sy. Quelques heures avant que le «PROS» ne dévoile son choix, il s’était déjà positionné. «Ma candidature est liée à celle de Ousmane Sonko. Quand il aura ses fiches de parrainage, je me retire et je le soutiens inévitablement. Mais si par extraordinaire, il n’est pas candidat, je me présenterai comme candidat de la transition pour l’opposition», avait-il déclaré. Avec la venue de Diomaye Faye, le leader de Yewwi Askan Wi est condamné à rester un éternel soutien du maire de Ziguinchor.

Ousmane Sonko a bien choisi son moment. Exclu de la compétition, il s’est résigné à être spectateur. Mais il ne compte pas croiser les bras. Le patriote en chef va emporter certains membres de l’opposition dans sa chute. Sa nouvelle stratégie sera destructrice pour les opposants qui se voyaient déjà comme le cinquième président. Le maire de Ziguinchor n’est pas du genre à se laisser voler la vedette.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru