Sonko abandonné…voici la seule personne qui le défend

Ousmane Sonko n’avait jamais cru que sa fin arriverait de sitôt. Le leader du parti dissous des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) s’était pris pour un Dieu. Un excès de confiance qui l’a conduit à s’en prendre à plus fort que lui. S’il était devenu aussi puissant c’est parce qu’il avait bon dos. Mais quand il s’est lancé dans le chemin de révolution, il a tout perdu. À moins de trois (3) mois de la présidentielle, il a perdu le soutien de ses alliés. Le puissant opposant est seul face à son destin.

Des opposants, le Sénégal en a connu. Mais Sonko fait exception à la règle. Le maire de Ziguinchor est le prototype d’un nouveau leader. À lui tout seul, il incarne l’opposition radicale. Le patriote en chef a opté pour la rue. Toute son opposition au régime en place, Sonko l’a fait par la défiance et une vaine tentative de révolution. Et faut dire qu’il avait les moyens d’y arriver. Il s’est cru plus puissant que toute une République. Ce, parce qu’il avait réussi à séduire les jeunes. Ces derniers étaient la pièce maîtresse dans le jeu du candidat «recalé» à la présidentielle de 2024.

Pour Sonko, ces jeunes étaient le bouclier parfait pour ses multiples appels à la révolution. Mais en persistant dans sa défiance, Sonko a tout perdu. Ce peuple à qui il avait placé toute sa confiance a refusé d’être acteur de la destruction du pays. Ces hommes et femmes ont laissé Sonko se noyer dans ses bêtises. Maintenant qu’il est en prison, il ne voit plus personne porter son combat. Ses militants limitent leurs actions sur les réseaux sociaux. Et les jeunes ont complètement déserté les rues.

Les rares personnes qui se battent pour lui sont un député méconnu du grand public. Et des avocats qu’il n’a cessé d’humilier avec un petit jeune blanc de rien du tout. Ayib Daffé est devenu le seul qui se casse la tête pour que son mentor soit candidat. Le parlementaire est fréquemment devant la Direction Générale des Élections (DGE). Pas plus tard ce mardi, il est retourné chez Tanor Thiendella Fall. Sans surprise, il est revenu bredouille malgré l’injonction du juge du tribunal de Dakar qui a demandé à ce que Sonko reçoive ses fiches de parrainages.

Seul dans ce combat, Ayib Daffé peut compter sur un avocat de Sonko. Il s’agit de Me Ciré Clédor Ly. Grand procédurier, il tente par tous les moyens de faire revenir son client dans le jeu politique. Venu accompagner le mandataire de Sonko, il a tenté de forcer l’entrée de la DGE ce mardi. Mais cela n’aura pas suffi car les services de Tanor Thiendella Fall campent sur leur position. En français simple, la DGE ne va pas donner à Sonko des fiches de parrainages comme demandé par le juge de Dakar et son collègue de Ziguinchor.

Cette nouvelle affaire prouve que Me Ciré Clédor Ly est la seule personne sur qui Sonko peut compter dans l’immédiat. Ce grand avocat n’a pas hésité à mettre de côté sa robe noire pour défendre un leader politique en disgrâce. Il est même allé jusqu’à simuler un malaise lors d’une audience au tribunal de Dakar, dans l’affaire Prodac, opposant son client à Mame Mbaye Niang. Quand le cortège de Sonko se faisait bloquer, le vieux barbu était toujours à ses côtés.

Quand l’insolence de Juan Branco a failli perdre Sonko devant la Cour de justice de la CEDEAO, c’est Me Ciré Clédor Ly qui a eu la grandeur de réparer ses erreurs. Malheureusement, tous ses efforts n’ont pas suffi à changer la situation de son client. Ousmane Sonko s’enfonce de plus en plus dans ses déboires judiciaires. Il a tellement commis d’erreurs que même le plus grand procédurier de l’Afrique ne peut rien pour lui. Cet homme est devenu indéfendable même pour un grand avocat.

Mais ce qui est sûr, Ciré Clédor Ly va mériter ses honoraires. Contrairement aux jeunes, il s’accroche à la candidature incertaine de Sonko. Si le maire de Ziguinchor n’est pas de la course à la présidentielle, tout ce beau monde n’aura pas sa part du gâteau. Mais ce partage se fera sans les jeunes qui ont pris une nouvelle destination. Destination qui les éloigne de la folie meurtrière d’un leader politique en perte de vitesse.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru