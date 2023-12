Sonko est dangereux : des « Arabes » plaident pour lui et un Sénégal « islamique »

Ousmane Sonko est-il à la solde de « Frères Musulmans » et du Qatar ? Ces questions ont longtemps taraudé dans l’esprit des Sénégalais. Des doutes, des suppositions et des allégations qui finissent par prendre forme. Des soutiens extérieurs de Sonko ne laissent apparaître aucun doute sur les réelles ambitions d’Ousmane Sonko. Le leader de Pastef vient d’être défendu par un « arabe » qui peint l’avenir du Sénégal sur un tableau de grandes valeurs islamiques…

Les vraies ambitions d’Ousmane Sonko sont dévoilées par L’Egyptien Saber Mashhour qui est accusé d’appartenir aux « Frères Musulmans ». Saber Mashhour, dans une vidéo, attaque le Sénégal et la France et défend Sonko : « le peuple sénégalais doit suivre l’exemple du Mali, du Burkina Faso et du Niger pour se libérer de l’occupation française » dit-il.

Il rajoute que le Sénégal est un « pays musulman sous domination française avec un président à la solde de la France dont l’opposant principal est Ousmane Sonko qui va libérer le Sénégal du joug français ».

Allant plus loin, Saber Mashhour ajoute qu’aujourd’hui la France s’active pour « faire élire Amadou Ba, qui y était récemment en visite pour chercher soutien et prendre des instructions ». Il feint d’ignorer qu’en France, des lobbys connus pour leur soutien aux homosexuels ainsi que des membres de la classe politique se liguent et apportent leur soutien à Ousmane Sonko.

L’Egyptien ment et il ment très mal, lorsqu’il déclare qu’Ousmane Sonko a fait avorter un projet de 3ème mandat. Alors qu’il sait que malgré toutes les pressions que certains voulaient lui faire subir, Macky Sall n’a jamais cédé une seule fois, il a attendu le moment venu pour déclarer en toute sérénité qu’il n’allait pas se présenter à un 3ème mandat, respectant ainsi les engagements qu’il avait pris dès le début de son premier mandat.

Seulement Saber Mashhour ne s’en cache pas, il en fait une obsession, il se mêle des affaires intérieures sénégalaises en décrétant lui-même le type de pouvoir qui doit être instauré au Sénégal avec Ousmane Sonko aux commandes. Un régime salafiste, c’est ce qu’il veut voir s’instaurer au Sénégal. Selon lui : « Le Peuple sénégalais musulman aux valeurs ancrées dans l’islam et…porteur de grandes valeurs islamiques ».

L’Egyptien qui ne manque pas de toupet et qui doit d’abord s’occuper de la situation interne qui règne dans son pays, revient encore pour s’interroger sur le financement qatari qu’Ousmane Sonko aurait reçu pour mieux l’aider dans son entreprise de déstabilisation du Sénégal. Il soutient : « pourquoi pas, si c’est pour libérer un pays musulman alors que les traîtres de la classe politique sénégalaise sont soutenus par la France ? »

L’Egyptien qui se mêle des affaires sénégalaises soutient qu’il ne sent pas le Sénégal comme sa seconde patrie, mais son premier pays. Il soutient même qu’il aurait aimé se réfugier un jour au Sénégal pour y élever ses enfants, car selon lui le peuple sénégalais est porteur de grandes valeurs islamiques. Pour cela, il s’active et mène la propagande pour Ousmane Sonko. Ce qui montre que ce sont des gangs mafieux qui sont derrière Ousmane Sonko et qui avaient misé sur ce dernier pour qu’il soit le prochain Président de la République du Sénégal afin de faire main basse sur toutes nos ressources naturelles.

L’Egyptien est vraiment contrarié de voir que tous les plans que lui et les groupes mafieux ont concocté pour piller les ressources gazières et pétrolières du Sénégal, se sont effondrés depuis qu’Ousmane Sonko a été envoyé en prison. Avec l’Egyptien, ces mafieux qui se réfugient derrière l’islam sont en train d’abattre leurs dernières cartes. Ce qui est peine perdue car Ousmane Sonko ne prendra pas part à l’élection présidentielle de février 2024 et ne sera pas le prochain Président de la République du Sénégal.

Saber Mashhour ne se limite pas là. Cette fois-ci il s’en prend au quotidien français Le Canard enchainé qui a révélé les financements qataris qui sont passés entre ses mains. Il accuse sans citer nommément Le Canard enchainé « la presse française de vouloir forger une histoire autour d’une relation imaginaire entre lui et Ousmane Sonko, et sur un financement qatari ». Saber Mashhour est si désespéré à présent que leur projet sur le Sénégal a échoué qu’il a effectué cette sortie vraiment lamentable.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn