Ousmane Sonko transféré à la prison de Cap Manuel

Le maire de Ziguinchor est retourné en prison. Le leader de l’ex Pastef est à la prison de Cap Manuel. Une information confirmée par de nombreuses voies au sein de ce parti dissous. « Ousmane Sonko a été transféré lundi soir à la prison du Cap Manuel. Ce, sans que son médecin personnel ne soit mis au courant », écrit Cheikh Thioro Mbacké sur sa page Facebook.

Même son de cloche chez le chargé de la communication de l’ex Pastef. « Oui le président Ousmane SONKO a été transféré au CAP MANUEL. Mais qu’ils sachent que Cité Keur Gorgui, Sebikotane, Hopital Principal, Cap Manuel, quel que soit son lieu de détention le résultat est le même : le président Ousmane SONKO reste un candidat favori à l’élection présidentielle arbitrairement détenu et privé de ses droits par ses adversaires politiques. Aujourd’hui le constat et inédit. Au Sénégal le président et le secrétaire général (Bassirou Diomaye Faye) du plus grand parti de l’opposition et tous les deux candidats à la présidentielle de 2024 sont arbitrairement séquestrés dans la même prison par le régime de Macky SALL. Le 17 novembre 2023 sera une date historique pour la démocratie sénégalaise et sonnera le réveil du phœnix », a écrit El Malick Ndiaye sur Facebook..

A noter qu’il y a quelques jours, le leader de l’ex-parti Pastef avait demandé à retourner en prison malgré la dégradation de sa santé causée par la grève de la faim.