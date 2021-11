Abass Fall descend Seydou Guèye : « Sonko est devenu un cauchemar pour vous »

La guerre des mots a commencé. Et c’est Pastef qui sonne la riposte. Les leaders de ce parti sont sortis de leur silence pour prendre la défense d’Ousmane Sonko, qui est devenu la cible de ses adversaires. Ce après son discours « maladroit » tenu, lors de l’investiture de Barthélemy Dias. Dans un publication faite sur sa page Facebook, Abass Fall n’a pas raté Seydou Guèye.

Voici l’intégralité de son post :

Anxiété, peur et hallucination dans le MACKY !

Selon Seydou Gueye le président Ousmane SONKO serait atteint du syndrome d’Ulysse.

J’avais décidé de ne plus répondre au chargé de communication du Palais en l’occurrence Seydou Gueye. La dernière fois que nous nous sommes rencontrés à la préfecture de Dakar lors du dépôt des listes pour les élections municipales, il m’avait apostrophé en ces termes : « Boy sa grand la, politique jaroul yenn yi. Il faut éviter certains posts sur moi ». Je lui répondis ceci « Désolé grand. Bayil sama leader rek ma bayyi la ».

Il a brisé le pacte, terme très actuel, comme d’habitude d’ailleurs. Il est toujours difficile avec ces valets de Macky Sall de respecter leurs paroles. Mon grand Seydou Gueye comme d’habitude langue fourchue en bandoulière nous sert une leçon sur la peur. J’en rigole à gorge profonde.

Qui est Ulysse ? Celui-là même que Seydou compare au Président Ousmane SONKO. Ce personnage mythique grec s’est toujours battu pour rentrer chez lui en bravant toutes sortes de créatures. Ulysse n’a jamais eu peur. Il fut un héros. Votre capacité de transfiguration et défiguration même des écrits des autres est hilarante.

Qui a peur de qui ? Et qui utilise souvent ce terme ?

Votre patron Macky Sall nous a fait croire qu’il venait d’une lignée guerrière du fouta halluciné par une peur qui est devenue une phobie de Ousmane SONKO.

Lors de sa dernière sortie en France, le même guerrier Macky SALL, décidément effrayé par la montée en puissance du Président SONKO dans ses propres sondages d’opinion, oublie sa lignée guerrière et nous rappelle qu’il a la force et le pouvoir sans quoi son courage est inexistant. Seydou Guéye à l’image de son maître sort le même terme.

Vous êtes tellement habité par ce sentiment de panique de peur et de psychose que vous perdez tout contrôle à chaque fois que le Président Ousmane SONKO parle.

Où étiez-vous lors des événements du mois de mars ? Tous terrés comme des rats dans les hôtels ou dans des lieux banalisés. Certains d’entre vous ont même envoyé des émissaires chez nous pour rappeler leurs liens de parentés avec le Président Ousmane SONKO. Nous reviendrons très certainement sur cet épisode le moment venu.

Nous constatons tout simplement que la peur a changé de camp et que vos logorrhées le prouvent à suffisance. Ousmane SONKO est devenu un cauchemar pour vous. De vos peurs et hallucinations naissent les nombreux échecs de votre gouvernance. Depuis 2016, vous avez délaissé vos obligations Républicaines pour lesquelles vous avez été élus pour vous consacrer à une seule chose : son élimination par tous les moyens. Vous n’y parviendrez jamais. Il va continuer à meubler vos sommeils. Il va vous poursuivre partout et pas un seul centimètre de terrain ne vous sera concédé.

Pour ce qui est des élections locales, Seydou atteint sûrement d’amnésie, a oublié qu’il n’a jamais gagné à la médina et que sa défenestration du gouvernement était due à ses défaites successives. Heureusement que Macky SALL ne compte pas sur lui.

Vos hululements et autres jaseries montrent votre anxiété qui vire vers la déprime. Ce qui affecte profondément votre comportement et vous enleve tout bien-être physique et moral.

Vous allez continuer à souffrir avec le cauchemar SONKO