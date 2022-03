Abass Fall : « Macky Sall a perdu 16% de son électorat »

MACKY PRIS EN FLAGRANT DELIT DE MANIPULATION DE RESULTATS ELECTORAUX !…par Abass Fall

Le mercredi 02 février, Macky Sall adressait une lettre à ses militants au lendemain des élections locales où il affirmait : « Avec 38 départements et 438 communes, tandis que le second se retrouve avec 71 Communes, le doute n’est plus permis et nous pouvons dire fermement que notre parti et ses alliés ont maintenu intacte notre majorité ».

Oui Macky Sall a dit à ses militants que l’APR et ses alliés ont maintenu intacte la majorité présidentielle sans avancer de pourcentage.

Aujourd’hui la commission électorale de Yewwi Askan Wi vient de le démentir et de lui prouver le contraire grâce à la compilation des résultats des différentes commissions de recensement des votes. En effet, de 58% en 2019, la majorité présidentielle est passée à 42% (voir graphique 1). Ces résultats qui couvrent toute l’étendue du territoire, prenant en compte les communes et départements où YAW n’a pas présenté de liste du fait des rejets facilites par une administration partisane. Entre 2019 et 2022, Macky Sall a perdu 16% de son électorat. La conséquence: si nous étions dans une élection présidentielle, Macky Sall irait au second tour.

Ces résultats changent si nous restons dans les départements et villes où YAW a été en compétition avec BBY (APR+alliés) c’est-à-dire les zones où YAW a présenté des listes (30 départements et 4 villes). YAW a obtenu 32% de l’électorat et Macky a obtenu 37% des voix. Où est la majorité intacte maintenue par BBY ? (voir graphique 2).

Ces résultats ont été obtenus dans les conditions électorales que nous connaissons tous : manipulation du fichier électoral, exclusion des primo votants, confiscation des cartes électeurs, transferts d’électeurs dans certaines zones, listes parallèles et listes parrainées, etc.

Les conclusions à tirer de ces résultats sont les suivantes : – Macky Sall est en perte de vitesse dans ce pays (chute impressionnante de son électorat) ; – La cohabitation à l’Assemblée Nationale à l’issue des législatives de juillet 2022 est inévitable; – Yewwi Askan Wi s’est positionnée en une plateforme alternative crédible aux yeux des populations pour apporter les changements attendus dans la gestion du pays.

Si Macky Sall s’agrippe de toutes ses forces aux dossiers de ses farouches opposants (le Pdt Sonko et le Maire Barthélémy Dias), c’est parce qu’il sait qu’il a perdu le pouvoir.