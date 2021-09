ABC : La FSD et les sénégalais de Nantes se souviennent d’un homme exceptionnel

Par la plume ou par la bouche, avec des mots, des sanglots ou des pleurs, les réactions ont été nombreuses à l’annonce du décès de l’ex médiateur ABC. De l’adjoint au Maire de Nantes Alassane GUISSE en passant par les modou-modou, les familles, ainsi que la communauté estudiantine, les sénégalais de Nantes se souviennent de ces visites de ABC à Nantes en 2017 et 2018.

Dans les réseaux de la Fédération Internationale des Sénégalais de la Diaspora (FSD), le choc de cette mort inattendue a jeté l’émoi et remis sur la table les supputations et autres désaccords sur un éventuel parrainage pour le 3ème Congrès de Dakar. Mais le diable est resté confiné aux détails et le Secrétaire Général que j’étais a su rester dans la philosophie des engagements de la FSD de ne garder pour parrain que le Président de la République, président de tous les Sénégalais, comme parrain immuable de notre organisation quoi qu’il advienne avec la bénédiction d’un ABC qui se définissait comme membre de la FSD.

Pape SARR « La première visite à Nantes de 2017 m‘étais destinée, elle était la concrétisation de plusieurs entretiens téléphoniques sur les thèmes de l’engagement, du don de soi, du leadership et bien sûr du parti APR. Elle a matérialisé une volonté commune de travailler à faire triompher le parti aux joutes électorales de 2019 dans un moment ou disait il les relents de es sorties et contributions de presse traduisait un malaise politique qu’il s’agissait de contenir. Trois (3) jours et trois (3) nuits avec ma famille au propre (ma femme et mes enfants) , comme au figuré (la colonie sénégalaise de Nantes) ont fini alors de sceller et de souder à jamais avec un homme spécial. Nul ne peut assurément fréquenter l’homme sans qu’il vous marque à vie. La baraka c’est qu’il vous marque de courtoisie, de bienfaits, de pardon, d’intelligence, de culture, de piété et de valeurs humaines infinies ».

Alassane GUISSE : « Maître Alioune Badara CISSE, Le vaillant talibé mouride a marqué son premier séjour de 2017 par une visite aux familles sénégalaises basées à Nantes. Comme toujours l’illustre hôte, en homme vertueux et pieux, nous a gratifiés de conseils sur l’appui que Pape SARR et moi, nous devions à nos concitoyens de manière naturelle et pérenne. « Il ne faut jamais disait il s’exaspérer de devoir rendre service, de partager son toit, et même de devoir donner le contenu de sa poche. Il a simplement dit, après avoir entendu que beaucoup de gens séjournaient chez Pape SARR ou bénéficiaient de mon aide, « Si tu te perds en conjecture au point de refuser cette destinée ou de t’en offusquer, Dieu est capable de changer de braquet et de faire de toi celui qu’on aide et à qui on donne pour sa survie. » Ce conseil n’a fait que renforcer ce que nous ne cessons de devoir faire pour soulager notre communauté. Pape SARR et moi partageons ces obligations de faire face et de trouver des solutions. Il ya bien sûr bien d’autres personnes sur ce registre, tant les sénégalais de Nantes sont solidaires ».

Avec Alioune en 2017, nous avons alors visité quelques familles en commençant par le doyen Yaya Cissé, ancien Président de l’association des « diakhankés » et autres concitoyens originaires du Sud du Sénégal. Nous avons ensuite rassemblé les étudiants et autres jeunes migrants de Nantes pour échanger sur les conditions de vie et sur le niveau d’assistance de l’Étatdu Sénégal en général. Au pas de charge, nous avons visité quelques modou-modou résidant de l’ancien foyer Sonacotra sur l’île de Nantes, et enfin nous avons atterri à la dahira Mouride par un heureux soir de lecture de xassida du temps de mon Diawrigne Khadim Gueye, le très dévoué à Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul.

La première rencontre d’ABC avec Alassane remonte à cette première visite familiale à Nantes qui nous a marqué. Ce privilège immense d’accueillir ABC dans la famille pendant 3 jours, d’autres sénégalais certainement le partagent, je garde jalousement ma part de ABC. Cette visite à été une sorte de prise de contact avec Nantes et sa diaspora sénégalaise.

Monsieur l’adjoint au Maire de Nantes Alassane GUISSE par son dévouement m’a ainsi soufflé sans le savoir cette envie de redynamiser la Fédération internationale des Sénégalais de la Diaspora FSD. Autour de Thierno Mamadou BA, de Dioulafar SANE, Alimatou CISSÉ, Dr Karfa SANE, Sidy SAMB, Baye Talla FALL, Ousseynou BEYE, j’ai vite compris qu’on ne pouvait pas ne pas reprendre le projet de FSD créé à Washington et mort moins de deux ans après sa création. La redynamisation de la FSD m’a paru alors évidente et a été pendant un instant au cœur de nos discussions tant le Médiateur a insisté sur les valeurs de solidarité et d’entraide. Cette formidable aventure humaine née à Washington en Mars 2013 et tombée presque aussitôt en léthargie méritait bien une renaissance que la Ville de Nantes a facilitée en appuyant et en accueillant le second Congrès de la FSD.

Et ABC de revenir un an plus tard pour encore trois jours et trois nuit au service strict de la diaspora. Nous nous remémoronsencore ses grandes déclarations qui vous rendent fier d’être à la fois sénégalais et noirs dans cette belle ville de Nantes qui reste le plus grand centre de commerce triangulaire au monde. A quelques encablures du quai Delafosse, le discours de notre médiateur ABC au soir de clôture du Congrès a ravivé nos cœurs et galvanisé notre fierté de fils de Lat Dior et de Ndiadiane Ndiaye. Dans cette salle des banquets où nous étions tous invités par le Maire de Nantes, et reçus par les adjoints Gildas SALAUN et Alassane GUISSE, je me souviens encore d’entendre l’élu de la Ville de la Ville chargé de la Coopération internationale ( Gildas SALAUN), me demander d’où venait ce géant au verbe si facile, qui maniait aussi bien le français que l’anglais et qui déversait aussi aisément son discours poignant et puissant. Assurément ABC était un homme pertinent et consistant. Alassane GUISSE a eu alors droit à une grande distinction mais l’oral du Maître n’a laissé pour ainsi dire, personne intacte. C’était un discours galvanisant et plein d’espoir, ce genre de discours qui vous arrache des larmes de joie. Si le Congrès de Nantes a été retentissant nous le devons certainement au Député de la diaspora Hamady Gadiaga venu pour la circonstance, aux illustres membres de la FSD venus de plusieurs comités régionaux à travers le monde, à son excellence Monsieur Amadou Diallo Consul général du Sénégal à Paris, mais surtout à un homme multidimensionnel, qui a plané sur les trois (3) jours du 2ème Congrès de Nantes.

Alors que le 3ème Congrès de Dakar était en pleine préparation des esprits malins pour ne pas dire malsains ont trouvé le moyen de semer le doute sur notre loyauté à ce Cheikh, « Magum talibe » et Maitre, en nous imposant un parrainage à lui dédié. Sa réponse, et c’est le tout dernier appel que j’ai reçu de Maître Alioune Badara CISSÉ fut claire et concise, elle consistait à me rappeler qu’il est membre de notre Fédération et qu’il prendrait sa peine avec plaisir même s’il faille pour cela qu’il s’occupe de garder les toilettes. « Envoie tes vidéos et avance, sache que tu es en retard et n’écoute surtout pas ceux qui te retardent, ils sont dans les émotions et toi dans la passion, si vous persistez dans cette voie, vous planterez le Congrès. Alors choisis la route et avance puisque c’est toi qui rendra les comptes. ». Quand les vents contraires ont continué à persister dans les hérésies sur Facebook et dans nos réseaux FSD à quelques jours du Congrès, je me suis demandé pourquoi Cheikh bi (comme je l’appelais souvent) ne retenait pas ces gens ? Je m’en veux à présent d’avoir pensé une minute que cela ne le dérangeait peut être pas. En fait ces malfaisants non seulement dérangeait ABC pour leur excès de zèle malvenu, ais j’ai eu la confirmation qu’ils n’avaient même pas pu parler à ABC « l’homme du Congrès de Nantes », car mon ami et Cheikh était déjà malade et alité. Je n’ai compris qu’hier seulement que cela faisait déjà 2 mois qu’il était en souffrance.

Ses mots retentissent encore à Nantes et la Ville a entendu ses appels à l’humanité dans la vertu et la solidarité des hommes. Une rue de notre chère ville d’accueil, porte désormais le nom de Joseph Ndiaye ancien conservateur de la Maison des esclaves de Gorée comme pour dire que nos combats n’ont pas été vains et que des gens comme Alassane GUISSE, ont porté et portent encore le flambeau au-delà de la Loire Atlantique.

Qu’Allah agrée Maître Cheikh Alioune Badara CISSE auprès de ses élus, dans les Jardin fleuris de Janatoul Firdawsi. Les sénégalais de Nantes n’ont pas oublié, la FSD non plus. Non, nous n’oublierons jamais ! Nous sommes à la peine, à la fois surpris et sonnés, mais nous acceptons le décret divin et nous resterons forts des leçons reçues de ce brillantissime homosenegalensis.

Pape SARR et Alassane GUISSE

Pdt FSD Internationale Adj au Maire Nantes