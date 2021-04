A en croire Alioune Badara Cissé (ABC), « une fois au pouvoir, Macky Sall a complètement changé et n’est plus resté le même. Mon frère a changé ». Pour l’ami et compagnon du président c’est normal parce qu’il fait face à des rigueurs d’exercices du pouvoir de l’économie, de l’administration, du social dans un pays en déliquescence.