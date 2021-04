Mame Mbaye Niang qualifie Sonko de délinquant sexuel !

Le chef de cabinet du Président Macky Sall est encore sorti de l’ombre. Mame Mbaye Niang, invité, hier, sur la 7TV. Il a traité l’opposant Ousmane Sonko, accusé de viols répétés, de « délinquant sexuel et pervers multirécidiviste ».

Selon Mame Mbaye Niang, « l’affaire Adjia Sarr n’est pas le premier scandale sexuel lié au leader de PASTEF ». A en croire l’ancien ministre de la Jeunesse, « le député a commis des actes similaires dans d’autres salons de massage et avec d’autres filles ».

Pour enfoncer le clou, Mame Mbaye Niang fait allusion également à « une histoire rocambolesque entre Sonko et une fille, qui a poussé cette dernière à s’exiler en France puis au Maroc ». Le chef de cabinet du Président Macky Sall écarte toute idée de complot et affirme que « le camp du pouvoir détenait toutes ces informations avant la dernière élection présidentielle, mais n’a pas jugé nécessaire de les dévoiler ».

Mame Mbaye Niang déclare à l’endroit du leader de PASTEF que « ce qui s’est passé ne se reproduira plus », allusion faite aux manifestations violentes qui ont secoué le pays. « Pour son propre plaisir et ses vices, Sonko a ameuté tout le Sénégal », dit-il. Et préciser que «l e camp du pouvoir est désormais prêt et fera face la prochaine fois ».