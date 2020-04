Abdou Mbacké Bara Doly : « Abdou Mbow cherche du buzz »

L’honorable Député, Cheikh Abdou Mbacké Bara Doly, membre de la Convergence démocratique Bokk Gis Gis (BGG) de Pape Diop, était l’invité de l’émission Face2Face de la TFLM animée par Aïssatou Diop Fall. Pour lui la suppression purement et simplement des intitulés « amendement juridique » et « tous ordres » dans la loi d’habilitation voté lors du projet de loi d’habilitation est de lui et non de Abdou Mbow : « C’est moi qui suis à l’origine de l’amendement. Abdou Mbow cherche du buzz et avait déjà voté à 100%. La vérité est que le collège des présidents a donné à Abdou Mbow qui était le plus jeune pour porter la modification du projet de loi. Le président de la république m’a appelé personnellement pour me dire que sa majorité va porter mon amendement…c’est moi cet amendement et non Abdou Mbow…»

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn