Abdou Mbacké Ndao octroie des subventions aux étudiants de Touba et Mbacké

Les étudiants de Mbacké étaient monté au créneau pour dénoncer les mauvaises conditions d’hébergement à l’université Cheikh Anta Diop de Dakar. D’ailleurs, un mouvement d’humeur a paralysé le système éducatif et avait valu plusieurs arrestations dans leur rang.

Mais leur soulèvement commence à porter ses fruits. Après l’appui du DG Gallo Bâ, qui leur avait octroyé une enveloppe financière, chambre pavillon PM, une chambre au pavillon K et B en payant les cautions, acheter des ventilateurs et un important lot de tickets restaurant pour soulager leurs souffrances, c’est au tour du maire Abdou Mbacké Ndao de venir au chevet des étudiants de sa commune. Il a remis une subvention de 1.500.000 F CFA, aux collectifs des élèves et étudiants Touba Mbacké de la commune de Mbacke (CEETM). Ce montant permettra aux étudiants d’avoir une bonne chambre à l UCAD et leur permettre de passer une excellente année universitaire 2021/2022.