Abdou Mbow : «Les gens de Pastef ne vont pas accepter la transhumance»

Le régime Benno est tombé. L’avenir de l’Apr et ses alliés est sombre. Abdou Mbow qui redoute des tentatives de transhumance prévient. Invité de l’émission matinale de la Tfm, ce jeudi, le député n’a pas mâché ses mots. A ses camarades de parti, il dit : «Il faut être reconnaissants. On est restés douze ans au pouvoir. Et là, on vient juste de perdre le pouvoir et des gens veulent transhumer. Qu’ils essaient de le faire ! Ils verront ce qu’ils vont trouver en face d’eux. Les gens de Pastef que je vois là ne vont pas accepter la transhumance».

Le porte-parole adjoint de l’Alliance pour la République (Apr), très remonté contre ses camarades qui tenteraient de changer de camp, insiste : «Il est temps que cette pratique de la transhumance cesse dans ce pays».