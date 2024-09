Abdou Mbow : « Ousmane Sonko n’est pas prêt pour présenter sa DPG »

Le Sénégal attend autre chose de vous que l’esquive.

L’Assemblée Nationale a organisé ce jour la conférence des présidents pour fixer le calendrier des travaux de la session extraordinaire, convoquée par le Président de la République Bassirou Diomaye Faye.

À ma grande surprise, j’ai eu à constater que le Premier Ministre Ousmane SONKO et son président sont toujours dans la manipulation, l’esquive et la ruse, qui leur permettent de continuer à violer la constitution.

Le constat est clair, net et précis : Ousmane Sonko n’est pas prêt pour présenter sa DPG.

En effet, il s’abrite sans vergogne derrière l’article 97 du règlement intérieur, qui traite de la nécessité de l’information à l’Assemblée Nationale 8 jours avant la tenue de la DPG. Cette manœuvre est simplement fallacieuse. Parce que tout simplement, cet article est valable dans le cas où l’exécutif fixe la date de la DPG, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui, puisque celle-ci se tient en session extraordinaire, convoquée par le Président de la République.

Dans le cas d’espèce, il est important de rappeler les dispositions de l’article 19 de notre règlement intérieur, qui stipule que « seule la conférence des Présidents a la prérogative d’organiser les travaux de l’Assemblée ».

Le constat est simple et tout le monde comprend aisément que c’est le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye et son Premier Ministre Ousmane Sonko qui jouent avec le bon sens de leurs concitoyens et en insultant leurs intelligences, avec leurs manœuvres nauséabondes.

Leur comportement est inadmissible et traduit , une violation en permanence de la constitution. Et ça, les Sénégalais le comprennent et se le tiendront pour dit le moment venu pour en tirer toutes les conséquences.

Abdou Mbow

Président du Groupe Parlementaire BBY