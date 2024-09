L’Ecole internationale de médecine lance son nouveau plan de développement

L’Ecole internationale de médecine générale, pharmacie, médecine dentaire Saint Christopher a lancé un nouveau plan de développement, qui s’inscrit dans la lancée du Sénégal d’être un hub sous-régional dans le domaine de la santé. « L’Ecole internationale de médecine, fondée en 2023 à Dakar, compte plus de 2 500 étudiants, de 21 nationalités et fait aujourd’hui figure de référence dans le secteur en Afrique de l’Ouest. Après avoir été achetée par Admaius Capital Partner en 2024, l’institution a lancé un ambitieux plan de développement », lit-on dans un communiqué.

« Le programme d’amélioration s’est d’ores et déjà concrétisé, avec notamment un nouveau bâtiment de 2 000 m2 accueillant un nouveau centre de simulation, le seul de ce type au Sénégal », renseigne le document. Ce nouveau plan de développement s’articule, entre autres, autour de « l’expansion vers de nouveaux domaines d’études, comme les soins infirmiers, la gynécologie, la physiothérapie, l’assistance pharmaceutique et la formation des techniciens de laboratoire », ajoute le texte.

Voici l’intégralité du communiqué parvenu à la rédaction :

Ecole de Médecine St Christopher : un plan de développement ambitieux pour former les soignants sénégalais et africains

St Christopher propose une formation médicale aux futurs médecins sénégalais et ouest-africains depuis plus de 20 ans, mais de nouveaux investissements et une nouvelle équipe de direction permettent déjà d’améliorer l’enseignement et les installations des médecins stagiaires. Ce plan de développement confirme que le Sénégal est un hub sous régional dans le domaine de la santé.

Les étudiants verront les résultats des nouveaux investissements dès la rentrée scolaire, le 11 septembre, mais des améliorations continues seront apportées à l’ensemble de l’école dans les années à venir.

Le nouveau conseil d’administration est composé d’experts dotés d’une expérience de haut niveau en gestion dans les secteurs de la santé et de l’enseignement supérieur – des leaders de calibre international qui appuieront l’expérience internationale de l’École.

Le nouveau directeur général de St Christopher est Mohamed Ali BEN NACEUR qui apporte plus de 23 ans d’expérience dans la gestion des soins de santé, ayant occupé des postes clés de direction, notamment celui de DG du principal groupe hospitalier tunisien, et des postes de direction chez d’autres prestataires de santé.

Les autres membres du Conseil nommés sont :

Najat Vallaud-Belkacem : elle a été ministre française de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche de 2014 à 2017, première femme à occuper ce poste. Elle est connue pour avoir défendu des réformes éducatives majeures, des initiatives en faveur de l’égalité des sexes et des programmes d’apprentissage numérique.

Abdou Fall : il a occupé plusieurs postes ministériels au sein du gouvernement sénégalais, notamment celui de ministre de la Santé et de ministre de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs. Il a mené d’importantes initiatives de santé publique visant à améliorer l’accès et la qualité des soins de santé au Sénégal.

Pierre Sané : il a été Secrétaire général d’Amnesty International de 1992 à 2001, années durant lesquelles il a dirigé des efforts pour la défense des droits humains au niveau mondial. Il a ensuite rejoint l’UNESCO en tant qu’adjoint au directeur général pour les sciences sociales et humaines. Il y a mené des initiatives sur la justice sociale, l’éradication de la pauvreté et les normes éthiques dans la recherche scientifique.

Antonio Maceda : il totalise plus de 20 ans d’expérience dans la gestion de l’éducation internationale. Il a occupé les fonctions de vice-Président du développement commercial et de directeur des opérations de Laureate Espagne, puis de vice-Président pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord et de DG de Laureate Maroc. Antonio Maceda a dirigé la création de la première université privée du Maroc et lancé des partenariats éducatifs innovants dans toute la région.

L’ambitieux programme d’amélioration est conçu pour renforcer les normes éducatives et la formation pratique. De nouvelles initiatives ont déjà été mises en œuvre à St Christopher :

Cinq nouvelles bourses d’excellence et de mérite ont été créées pour les étudiants brillants qui manquent de moyens financiers.

Un tout nouveau bâtiment moderne de 2 000 m 2 a été mis en service pour accueillir un nouveau centre de simulation, le seul de ce type au Sénégal.

Un programme supplémentaire d’investissement important dans les salles de classe et les infrastructures physiques existantes , notamment des espaces d’étude et de socialisation agrandis pour les étudiants.

L’expansion vers de nouveaux domaines d’études , en réponse à l’évolution des besoins en matière de soins de santé, notamment les soins infirmiers, la gynécologie, la physiothérapie, l’assistance pharmaceutique et la formation des techniciens de laboratoire.

L’introduction d’un programme qui permettra aux programmes d’enseignement de l’École d’obtenir des classements internationaux , élargissant ainsi les opportunités pour le personnel et les diplômés.

Le lancement d’une nouvelle Cellule de Recherche qui élaborera un programme de recherche sur trois ans , permettant la collaboration du personnel et des étudiants avec des organisations régionales et internationales de premier plan.

Le lancement d’une nouvelle Cellule Qualité, dirigée par des éducateurs, qui assurera une responsabilité accrue pour la prestation et le maintien des normes éducatives les plus élevées pour tout l’établissement St Christopher .

Le maintien de l’emploi des meilleurs enseignants , qui sont des médecins renommés qui se consacrent à fournir une éducation et un mentorat de premier ordre.

Une équipe orientée vers le client , engagée à servir les étudiants avec le plus haut niveau de soins et de soutien.

L’adoption des normes de performance de la Société financière internationale (IFC) et des directives environnementales, sanitaires et sécuritaires (ESS), alignées sur les normes mondiales en matière de gouvernance d’entreprise et de développement durable.

Une nouvelle présence en ligne : site Internet, Facebook, Instagram, LinkedIn.

Mohamed Ali BEN NACEUR, Directeur général de l’école de médecine St Christopher a commenté :

« Je suis ravi d’être responsable de la mise en œuvre de ces changements à long terme pour les étudiants et le personnel de St Christopher, et je chercherai à rencontrer autant d’étudiants et de membres du personnel que possible pour m’assurer que nos plans sont efficaces pour ceux qui comptent le plus.

Nos professeurs et notre personnel enseignant sont les meilleurs de toutes les universités de la région et sont soutenus par une équipe administrative vraiment excellente. Nos universitaires sont la force de St Christopher.

Au cours des prochaines années, nous travaillerons constamment à améliorer l’expérience éducative et les résultats des étudiants et du personnel, en formant des milliers d’étudiants qui représentent le meilleur que le Sénégal et l’Afrique de l’Ouest ont à offrir.

Au fil du temps, grâce à des investissements judicieux et à des initiatives réussies, St Christopher sera reconnu comme l’un des principaux centres africains d’apprentissage et de recherche médicale, offrant un enseignement de la plus haute qualité. »