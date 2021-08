Abdoul Mbaye : « Il faut faire démolir des maisons pour faire passer les eaux »

Le leader de l’Alliance pour la Citoyenneté et le Travail (ACT) s’est exprimé sur la question des inondations qui hantent le sommeil des sénégalais. Abdoul Mbaye, invité dans le « Grand Oral », est d’avis que cette question ne peut être résolu dans le court terme.

« Peut-être qu’ils ont été investis. Où sont-ils allés ? Certainement pas dans la lutte contre les inondations. Il y avait un plan de 767 milliards qui avait été arrêté, moi je l’ai conduit en 2013, avec l’équipe gouvernementale. Nous avons dépensé 47 milliards en 2013, nous avons fait des choses incroyables en 2013 et quand nous sommes partis, ça s’est arrêté. Même dans l’opposition, une fois que le parti a été créé, nous avons constamment rappelé, à l’occasion de nos conseils nationaux précédant l’hivernage : attention prenons les mesures qu’il faut. Je me souviens parfaitement qu’en 2018, c’est la seule année où il y avait un conseil ministériel consacré à la lutte contre les inondations à laquelle on avait décidé d’affecter moins de 2 milliards. Quand on a commencé à dénoncer l’abandon du plan décennal contre les inondations, l’Assemblée nationale a réagi. Ce que je constate, en tant que premier exécuteur, je n’ai pas dirigé moins de 45 conseils interministériels consacrés à la lutte contre les inondations. Personne n’a jugé utile de venir m’entendre sur la question du plan décennal. On est dans la tricherie concernant les inondations », a-t-il déclaré sur les ondes de Rewmi Fm.

Abdoul Mbaye de poursuivre : « On a abandonné le plan décennal, il faut un autre plan décennal. Ça ne peut pas être réglé sur le court terme, il faut planifier. Les villes sont inondables et inondées parce qu’il y a un problème d’urbanisme et d’urbanisation, on a cessé d’assurer, d’organiser le développement de nos villes. On a privilégié, pour des raisons de faiblesses politiques, de corruptions, entre autres, les lotissements et ventes de terrains sans assainissement. Il y a toujours des solutions, mais il ne faut pas qu’elles reposent sur un système de pompage. Il faut du pompage en partie, mais également des zones d’écoulement, il faut parfois les retracer par de la destruction de maisons. Il faut faire démolir des maisons pour faire passer les eaux, des zones de captages, des zones d’eaux », rajoute-t-il.