Abdoul Mbaye : « La transition malienne et la Cedeao doivent reprendre les pourparlers »

La situation au Mali continue d’alimenter les débats. Revenant sur cette affaire, l’ancien Premier ministre et président de l’Alliance pour la citoyenneté et le travail (ACT), estime que la transition malienne et la Cedeao doivent vite reprendre les pourparlers. Pour Abdoul Mbaye, le Mali doit proposer une durée consensuelle, raisonnable, dûment justifiée. Et la Cedeao doit abandonner la diplomatie des pétards inefficaces et faire place à la raison.

« La transition malienne et la Cedeao doivent vite reprendre les pourparlers. Le Mali doit proposer une durée consensuelle, raisonnable, dûment justifiée. La Cedeao doit abandonner la diplomatie des pétards inefficaces et faire place à la raison », écrit Abdoul Mbaye sur Twitter.*