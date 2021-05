Abdoul Mbaye sur l’arrestation de Pape Ndiaye : « La justice doit s’exercer dans la sérénité »

L’arrestation du journaliste chroniqueur judiciaire de Walfadjri, Pape Ndiaye, continue de faire réagir. Notre confrère fait l’objet d’une plainte pour escroquerie d’une dame qui lui aurait remis 500 000 FCFA en échange d’une promesse d’intervention chez le juge. Sur son compte Twitter, Abdoul Mbaye a réagi à cette arrestation.

« Invoquer une faute, une erreur pour museler Pape N’diaye, chroniqueur judiciaire de talent et journaliste respecté serait grave erreur d’appréciation. La justice doit s’exercer dans la sérénité, et non dans une précipitation incomprise par l’opinion. La paix au Sénégal en dépend », a écrit le leader de l’Alliance pour la Citoyenneté et le Travail (ACT) sur le réseau social.