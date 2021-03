Abdoul Mbaye : « Thione, Un artiste de ta dimension ne meurt jamais »

Les sénégalais continuent de pleurer Thione Seck. L’artiste planétaire a été rappelé à Dieu ce dimanche des suites d’une courte maladie. Le monde de la culture et la classe politique continue de lui rendre un hommage.

« Un chanteur et parolier d’une dimension exceptionnelle, patrimoine artistique et culturel de notre pays qui a beaucoup marqué la mémoire et la musique sénégalaises, Thione Ballago Seck, va nous manquer à jamais. Thione, Un artiste de ta dimension ne meurt jamais. Tes œuvres et ton legs te survivront », témoigne le leader de l’ACT.