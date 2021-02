Abdoul Mbaye: « Vacciner ou non contre le covid-19 et à quelles conditions »

VACCINER OU NON CONTRE LE COVID-19 ET A QUELLES CONDITIONS

Les statistiques sur l’évolution de la maladie dans le monde ont conduit à retenir le choix de la vaccination massive comme seule alternative pour éviter les pertes en vies humaines en protégeant le maximum de personnes notamment celles qui sont les plus exposées et les plus vulnérables.

Le constat global est que les mesures et les gestes barrières, même s’ils ont sans doute permis de limiter les nombres de décès (les pays qui les ont négligés souffrent effectivement des statistiques de décès les plus élevées) se révèlent néanmoins insuffisantes au regard de l’évolution de la crise sanitaire en termes de vie humaines perdues.