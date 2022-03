Abdoul Mbaye : « Y’en a marre de toujours suivre Macky Sall »

Y’en a marre de toujours suivre Macky SALL dans ses complots contre l’opposition. Le maintien d’un parrainage condamné par la justice internationale devrait conduire au boycott des élections législatives. Pourquoi participer à un jeu dont il fixe les règles pour être certain de le gagner?

Nous ne servirions plus de faire valoir dans une démocratie malmenée qui ne l’est plus que de nom. Son assemblée restera une chambre d’applaudissements, d’enregistrement de lois violant les engagements internationaux du Sénégal et la dignité des citoyens. Par contre nous attirerions l’attention du reste du monde sur les pratiques abominables de Macky SALL malmenant la démocratie sénégalaise; et au moins l’étranger comprendra mieux cette fois les prochains soubresauts qui guettent le Sénégal.

Absente du Parlement, l’opposition se consacrera alors aux échanges directs avec les populations partout dans le pays afin de créer le sursaut dont il a besoin. Ceci dit je reste autant que possible solidaire des décisions qui seront celles de la coalition de partis politiques à laquelle nous appartenons.

Abdoul MBAYE