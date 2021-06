Abdoulaye Diop (APR) : « Kaolack n’est pas le terreau fertile pour des soi-disants activistes et opposants »

Aliou Sané, Ousmane Sonko, Malick Gackou, pour qui vous prenez pour cautionner l’acte irrespectueux de ce soi-disant activiste kilifeu qui a osé défier nos forces de l’ordre lors de la marche, à Kaolack, des prestataires de Senelec réclamant leur recrutement ?

Ce que kilifeu a fait ,en menaçant des forces de l’ordre dans l’exercice de leur fonction, devrait être condamné par toute la classe politique ainsi que la société civile. Mais, on voit le contraire chez Ousmane Sonko et Malick Gackou qui, pourtant, le soutiennent alors qu’ils aspirent à être Présidents de la République dans le futur. Si on arrête pas ces soi-disants activistes et ces politiciens en perte de vitesse à l’image de Ousmane sonko, Malick Gackou et Cie gagnés par la folie de l’exagération et de la jalousie, on risque d’assister à des scènes non souhaitables dans le futur.

Pour ces deux responsables politiques de l’opposition précités, ils auraient dû s’occuper de leurs oignons car pour Ousmane Sonko, son seul et unique souhait est de camoufler l’Affaire Adji Sarr,surtout que ces derniers temps Françoise Hélène Gaye ne lui a laissé aucune place parce qu’étant son ancien défenseur qui le connaît très bien, l’autre, Malick Gackou, n’ose plus tenir de rencontres ou de rassemblements à Guédiawaye parce que le Maire Aliou Sall lui a fait mordre la poussière avant même les élections locales du 23 Février 2022; il est SDF ( Sans Domicile Fixe) politique dans cette partie de Dakar c’est pourquoi il est entrain de faire un tourisme politique à l’intérieur du pays.

Donc, pourquoi ces genres de personnes veulent, à tout prix, déstabiliser notre pays en manipulant l’opinion avec des mensonges formulés sur toute la ligne et pire encore c’est les organisations des droits de l’homme (LSDH,AMNESTY Sénégal…) qui les défendent après leurs actes provocateurs à chaque fois.

Ce qui s’est passé à Kaolack ne méritait pas tout ce tollé parce que le concerné kilifeu de Y en a marre n’est même pas considéré à Kaolack. Vous avez dû le constater vous-mêmes : aucune déclaration de soutien venant des kaolackois à travers les médias et pas de foule au tribunal pour lui témoigner soutien moral.

D’ailleurs, les têtes de fil du mouvement Y en a marre (Fadel Barro,kilifeu et Thiat) sont de Kaolack mais il faut leur demander ce qu’ils ont fait de concret à Kaolack et pour Kaolack.

Donc, Ousmane Sonko, Aliou Sané et Malick Gackou, votre honteux et inutile déplacement de ce vendredi 11 Juin 2021 au niveau du tribunal de Kaolack est peine perdue car vous n’en gagnez ni en sympathie ni en popularité.

Très sérieusement, votre attitude a surpris plus d’un ; kilifeu doit être corrigé comme tout autre sénégalais lambda. Cependant, nous avons entendu dans la déclaration de Ousmane Sonko que l’opposition organisera un rassemblement comme ça se fait à Dakar mais sachez qu’on vous attend, kaolack n’est pas Dakar et vous verrez du feu.

Kaolack est marron-beige, Kaolack est un titre foncier du Président Macky Sall. Donc, détrompez vous chers opposants « fi mousse dou fi nane né ñékh ».

Abdoulaye Diop responsable Apr Kaolack