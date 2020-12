Abdoulaye DIOUF SARR désigné…Fou de l’année 2020

L’année 2020 n’a pas encore fini de livrer tous ses secrets. Pour avoir empêché l’accès du Ministère de la Santé et de l’Action Sociale à Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux et Conseiller à la Direction Générale de l’Action Sociale, l’ASSAMM désigne le Ministre Abdoulaye DIOUF SARR, comme étant le Fou de l’année 2020. Un titre bien mérité, vu la gravité de cette mesure d’interdiction, illégale et arbitraire, qui est appliquée par des gendarmes.

Non seulement il a bloqué la prise en charge des malades mentaux errants, en refusant de faire restituer le Siège de l’ASSAMM à Kaolack, le Ministre Abdoulaye DIOUF SARR se permet d’interdire à ce citoyen modèle, Ansoumana DIONE, l’accès de ce service public appartenant à tous. Avec une telle autorité sanitaire, inconsciente, comment les sénégalais peuvent-ils être en sécurité, notamment avec cette pandémie de Covid-19 dont la lutte nécessite beaucoup de droiture et de sincérité ?

La folie est en train de détruire notre pays. Si l’on y prend garde, avec de telles injustices, venant d’un Ministre de la République, soumis au préalable à une enquête de mortalité, le Sénégal risque de connaître une insurrection comme ce fût le cas, ailleurs en Afrique. Dans un Etat de droit, il appartient aux dirigeants de respecter d’abord la loi et c’est tout le contraire au Sénégal. Une Directrice Générale de l’Action Sociale qui vole des masques et des gels hydroalcooliques, doit-elle rester encore à son poste ?

Rufisque, le 29 décembre 2020,

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)