Interdit d’accès au MSAS : Ansoumana Dione a déjà saisi les droits de l’hommiste

Suite à son interdiction d’accès au Ministère de la Santé et de l’Action Sociale, Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM), a déjà saisi les droits de l’hommiste, pour faire face à cette plus grande folie du Ministre Abdoulaye DIOUF SARR.

Le Conseiller à la Direction Générale de l’Action Sociale a discuté avec Monsieur Sadikh NIASS, Secrétaire Général de la Rencontre Africaine pour la Défense des Droits de l’Homme (RADDHO), Maître Assane Dioma NDIAYE, Président de la Ligue Sénégalaise des Droits Humains (LSDH) et Monsieur Sedi GASSAMA, Directeur Exécutif de Amnesty international, section Sénégal. Pour rappel, le lundi 21 décembre 2020, des gendarmes lui ont empêché, de façon arbitraire, d’accéder à ce lieu public , suite à des instructions verbales et sans aucun motif, devant un Huissier de justice, constatant les faits. Qui ose commettre une telle folie, si ce n’est le Ministre Abdoulaye DIOUF SARR, incapable d’apporter des réponses sur la question des malades mentaux errants ? Rufisque, le 27 décembre 2020, Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)