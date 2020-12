Les déchets 2020…Par Adama Gaye

Entre Macky SALL, Président coincé sur (…), et tous ses complices dans la transformation de notre pays en invivable autocratie criminelle, plongé dans des difficultés qui l’ont mis en banqueroute, il y a eu le trop-plein d’êtres indignes, qui ont…manqué l’année 2020.

Ils partagent la même tête de traître. Beaucoup sont allés à la soupe. S’ils ne s’y trouvaient pas déjà. On notera parmi eux le plus Traître Tortueux Transhumant sur Terre (TTTT). Vous avec compris: Idy.

Aminata MBENGUE Ndiaye s’habille plus en marron beige que vert: c’est la traîtresse, championne du larbinisme, cachée !

Malick Gackou, Omar Sarr, Issa SALL, suivis par Aida Ndiongue, la nouvelle insulteuse, ont vendu leurs âmes.

Cheikh Tidiane Mbaye baigne dans une fosse septique à force de ruser avec l’éthique.

Moustapha Niasse dépérit au perchoir de l’assemblée nationale à force de compromissions juste pour guetter un siège…vacant ?

Aliou Dembourou SALL nous a promis de nous taillader au coupe-coupe pour imposer son ethnie.

Aliou SALL, où sont nos milliards?

Mamour Diallo, ramène les 94 milliards!

Ibrahima Ndiaye Agetodjeh, crois tu t’en sortir aisément ?

Mame Mbaye Niang nos sous prodac…

Souleymane Jules Diop et Latif Coulibaly vous serez audités: Pudc et culture oblige !

Mansournois Faye, si tu savais ce qui te guette, tu jetterais ta morve et morgue.

Aly magouille Ndiaye et les ministres défenestrés: massa mais on tient vos dossiers de détournement et d’espionnage.

Malick SALL Faussaire, tu répondras devant la justice.

L’Assemblée nationale ne sert à rien. Comme le Cese. Comme le Hcct. Comme la magistrature, Cour Suprême en tête…

Abdoulaye Diouf SARR fête en irresponsable frimeur son échec à la tête du ministère de la santé..

Diagna Ndiaye celui qui a trahi Lamine DIACK l’homme qui l’a mis en selle dans l’olympisme et veux nous faire gober ses JOJ bidons déjà reportés et toujours inutiles.

En Afrique, Alpha Conde est la face symbolique de la trahison à la démocratie.

Dans le monde, Antonio Guterres, Secrétaire Général de l’ONU, “Monsieur-y-aura- nécessairement-des-millions- de-morts-en-Afrique-de-la- pandémie-COVID” remporte le Prix du plus grand Menteur et de l’esbroufe.

Donald Trump est le navet 2020.

Covid19 le marqueur de la faillite de tous les leaderships scientifiques, religieux, politiques et économiques qui en ont fait une année horrible.

Adama Gaye Le Caire 27 décembre 2020