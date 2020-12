Ansoumana Dione interdit d’accès chez Diouf Sarr

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM) et Conseiller à la Direction Générale de l’Action Sociale, s’est vu interdire, ce vendredi 18 décembre 2020, l’accès au Ministère de la Santé et de l’Action Sociale. Et, ce sont les gendarmes qui lui ont donné cette information, sans lui présenter aucun document. Aussitôt, il est retourné sur ses pas, en attendant d’y voir plus clair.

Pour rappel, le Président de l’ASSAMM fustige ces derniers temps, la mauvaise gestion du Ministre Abdoulaye DIOUF SARR qui s’oppose à la prise en charge des malades mentaux errants, malgré la propagation de la Covid-19. Pour cette raison, entre autres, Ansoumana DIONE exige même sa démission, en vue de permettre au Président Macky SALL d’installer une équipe plus apte à faire face à cette pandémie.

Egalement, une affaire d’escroquerie sur des masques et gèles hydroalcooliques , l’oppose présentement avec la Directrice Générale de l’Action Sociale, le Docteur Arame TOP SENE. Qui est derrière cette interdiction ? Le Ministre Abdoulaye DIOUF SARR est-il au courant ? Autant de questions qui méritent des réponses de l’autorité sanitaire. Mais, en attendant, Ansoumana DIONE interpelle le Président Macky SALL sur ce fait gravissime.

Rufisque, le 18 décembre 2020,

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)