Macky fait un tweet à Macron et s’attire la foudre des internautes

Le Président français Emmanuel Macron a chopé le coronavirus. Il a été testé positif à la covid-19 et il s’est isolé ainsi que ses contacts dont le président de l’Assemblée nationale. Le Président Macky Sall a aussitôt réagi après l’annonce de l’Élysée.

Le chef de l’Etat a exprimé, sur twitter, sa sympathie et a présenté ses vœux de prompt rétablissement au Président Emmanuel Macron. Mais, selon L’AS, Macky Sall s’est attiré les foudres des internautes qui ont traité le chef de l’Etat de tous les noms.

On lui reproche d’avoir snobé les parlementaires et autres sénégalais qui ont chopé la covid-19 pour souhaiter rompt rétablissement sur son «patron». Les internautes dénoncent la rapidité de sa réaction alors qu’il n’a daigné piper mot sur la maladie du député Mamadou Lamine Diallo et tous les autres députés malades.