Abdoulaye Seydou Sow : « Sonko a été essentiel dans l’élection de Bassirou Diomaye Faye »

Dans une interview accordée à Lii Quotidien, Abdoulaye Seydou Sow, ancien ministre de l’Urbanisme et actuel maire de Kaffrine, a exprimé ses réserves quant à la stratégie adoptée par une partie de l’opposition. Bien que lui-même membre de l’opposition, il a critiqué ceux qui fondent leur analyse et leur avenir politique sur une hypothétique brouille entre le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et son Premier ministre, Ousmane Sonko.

Abdoulaye Seydou Sow a souligné que « la vérité est que Ousmane Sonko a été essentiel dans l’élection de Bassirou Diomaye Faye ». Il a ajouté qu’il n’a « aucune analyse à faire entre Sonko et Diomaye », et qu’il ne bâtira pas sa stratégie sur une éventuelle brouille entre eux. Pour lui, l’opposition doit se concentrer sur les problèmes des Sénégalais et sur une analyse approfondie de la situation au Sénégal, plutôt que sur les relations personnelles entre deux figures politiques.

En rappelant l’élection de Diomaye le 24 mars, Abdoulaye Seydou Sow a insisté sur le fait que le Sénégal est « dans un régime présidentiel où il y a la primauté du président de la République ». Il a affirmé que tenter de rééquilibrer les pouvoirs reviendrait à détourner le vote des Sénégalais, qui ont voté pour le président, et non pour le Premier ministre. Selon lui, le rôle de l’opposition est de poser des actes concrets et de jouer un rôle essentiel dans la démocratie, conformément à la constitution.