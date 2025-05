Revue de presse : La sortie des avocats de Farba Ngom à la une

La “contre-attaque” des avocats du député Farba Ngom, incarcéré depuis le 27 février dernier pour blanchiment d’argent et association de malfaiteurs, fait la une de plusieurs quotidiens parvenus mercredi à l’APS.

Les avocats du député maire des Agnams, dans la région de Matam (nord), ont animé, la veille, une conférence de presse au cours de laquelle ils ont dénoncé la procédure à l’origine de l’arrestation de leur client, qu’ils assimilent à “une entreprise de liquidation familiale”, selon Le Quotidien.

Ils soutiennent que les droits de leur client “sont violés” dans le cadre de ladite procédure, ajoute cette publication. Les conseils de M. Ngom “déchirent” tout bonnement le dossier de leur client, “dénonçant une ‘instrumentalisation’ de la justice et ‘un procès politique’”, indique L’info.

“Jusqu’à présent, on n’a jamais demandé à Farba [Ngom] pourquoi il a reçu ces sommes. Jusqu’à maintenant, on n’a pas dit sur quelle base il a été arrêté”, déclare l’un de ses avocats, Me Amadou Sall, dans des propos relayés par Source A.

“Farba Ngom n’a jamais manié les biens publics. Au contraire, c’est le juge qui manipule simplement les concepts juridiques”, ajoute de son côté Me Abdou Dialy Kane, à la une du même quotidien.

Me Amadou Sall et ses confrères ont dénoncé, de la même manière, “une ‘dérive judiciaire’ et des ‘violations graves’ des droits de la défense”, en même temps qu’ils ont “alerté sur ce qu’ils qualifient d’”affaissement du socle des valeurs de la République”‘, rapporte Sud Quotidien.

“Les avocats [de Farba Ngom] dénoncent une justice de vengeance”, peut-on lire en première page du quotidien L’As, selon lequel les conseils du député estiment par ailleurs que leur client fait l’objet d’une “détention arbitraire”.

L’Observateur rapporte que la conférence de presse des conseils de Farba Ngom a été ”marquée par une dénonciation véhémente des conditions de son arrestation et de sa détention”. ”Les avocats de Farba toutes griffes dehors”, affiche WalfQuotidien.

Le quotidien Yoor-Yoor note sobrement que les avocats du député-maire des Agnams “continuent de clamer son innocence”, dans un contexte marqué, selon Source A, par un agenda judiciaire “surbooké”.

Le journal Le Quotidien évoque à propos des convocations et arrestations “tous azimuts”. “Le parquet nettoie la Toile”, titre cette publication, pour dire que la justice “fait la police sur le net”, dans l’objectif de “réguler les excès”.

“Entre convocations et arrestations, la machine de la DSC [Division spéciale de la cybercriminalité] est connectée à un réseau haut débit”, insiste Le Quotidien. Le quotidien EnQuête fait observer que la justice “tente de préserver son autorité dans un climat de confrontation permanente”.

Entre le PASTEF et l’APR, le parti actuellement au pouvoir et celui de l’ancien président Macky Sall, “la bataille politique se poursuit désormais dans les prétoires”, note cette dernière publication, en titrant à ce sujet : “La justice à l’épreuve”.

Le Soleil, loin des sujets judiciaires, s’intéresse aux Coopératives agricoles communautaires (CAC). “Constituées autour de fermes villageoises de 20 ha chacune”, ces dernières ”se positionnent comme une solution intégrée et durable”, écrit le journal.

Source : APS