Université de Bambey : Le Conseil académique dissout les amicales d’étudiants

Réuni ce mardi 13 mai 2025, le Conseil académique de l’Université Alioune Diop de Bambey a examiné la situation universitaire suite au mouvement d’humeur des étudiants, initié le 18 avril 2025, pour des revendications sociales, pédagogiques et infrastructurelles.

Après une analyse approfondie et un examen des actes posés, le Conseil a constaté un « boycott persistant des enseignements par les étudiants des UFR ECOMIJ, SATIC et SDD, malgré les efforts pour normaliser l’année universitaire ». Il a également relevé des « atteintes aux libertés académiques par la perturbation volontaire de cours suivis par des étudiants non impliqués » et une « situation d’insécurité liée à des manifestations violentes, affectant la continuité du service et mettant en danger le personnel et les usagers ».

En conséquence, pour préserver les acquis pédagogiques et à titre de mesures préventives, le Conseil a décidé de : Maintenir le calendrier académique ; Suspendre les enseignements des UFR ECOMIJ, SATIC et SDD jusqu’au lundi 19 mai 2025 à 8 h ; Dissoudre, à compter du 13 mai 2025, les amicales d’étudiants des UFR ECOMIJ, SATIC et SDD.